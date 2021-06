El progrés de la vacunació està generant uns efectes evidents en la incidència de casos de la població. Pel que fa a la Regió Sanitària de Girona, gairebé un 80% dels 630 casos actius actuals té menys de 50 anys. Aquesta dada demostra clarament que la incidència de casos entre la població que ja fa mesos que es vacuna és pràcticament irrisòria. Prova d’això és que només hi ha set positius entre la població de més de 80 anys.

Actualment, la franja d’edat amb més casos actius és la de 40 a 49 anys, amb 130. Malgrat tot, cal tenir present que és la franja que engloba més població i que tot just fa poc més d’una setmana que s’ha començat a vacunar. També és destacable que el 60% de positius actuals té menys de 40 anys.

Salut va informar ahir que avui es comunicaria la data d’inici de vacunació de les franges que falten i està previst que se solapin tot i que es prioritzarà l’ordre descendent.

Creixen els crítics

Respecte a les dades actualitzades ahir per Salut, el més destacat és que el nombre de gironins ingressats a l’UCI va créixer per segon dia consecutiu. Concretament, se’n va registrar un més i n’hi havia divuit en total. Per altra banda, el nombre d’ingressats en general va baixar i n’hi havia sis menys. Els indicadors de contagi s’estabilitzen i ahir el risc de rebrot es va mantenir igual que el dia anterior i la velocitat de propagació del virus (Rt) va baixar una centèsima fins a 0,9. Es van sumar 49 casos i cap defunció.