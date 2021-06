El biòleg, ecòleg i explorador gironí Enric Sala ha estat distingit amb la Medalla Hubbard 2021, el premi més prestigiós de National Geographic, que concedeix aquesta organització com a màxima distinció en l’exploració, la recerca científica i el descobriment, i que reconeix anys d’assoliments històrics.

Enric Sala és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i doctor en Ecologia per la Universitat d’Aix-Marseille (França). Després de treballar com a professor universitari, Sala va deixar el món acadèmic per convertir-se en conservacionista a temps complet i explorador resident de National Geographic.

Va fundar i lidera el projecte Pristine Siguis de National Geographic, que combina l’exploració, la recerca i els mitjans per inspirar els líders dels països a protegir zones fonamentals de l’oceà. Fins avui, Pristine Siguis ha ajudat a crear 23 de les reserves marines més grans del planeta i ha cobert més de sis milions de quilòmetres quadrats.