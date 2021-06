El jove Sergi Unanue, el periodista de Banyoles (Pla de l'Estany) que fa quatre anys va decidir deixar-ho tot per viure viatjant i que ha aconseguit que més de 100.000 seguidors segueixin les seves aventures pel món, s'ha posat ja en marxa en el seu primer repte postpandèmia: creuar Europa en una bici de bambú.

"Hi ha coses que semblen bogeries, però que mereixen la pena ser intentades", ha explicat sobre la seva ruta de més de 7.000 quilòmetres que va començar a Tarifa (Cadis) i acabarà, previsiblement a l'octubre, a Cap Nord, Noruega.

"Els nòmades tornem a moure'ns", explica satisfet de nou a la carretera, motxilla i càmera a l'espatlla.

La pandèmia el va portar fa una mica més d'un any de Tailàndia, on era quan tot va esclatar, a Banyoles, de tornada a casa dels seus pares, una parada en el camí diferent al que havia viscut en els últims anys i després de decidir deixar el periodisme per dedicar-se a viatjar i explicar-ho.

"M'agradava el que feia, però em vaig adonar que jo, quan més feliç era, és la setmana que podia fer un viatge i em vaig preguntar per què no viatjar tot l'any i a més fer-ho sense deixar enrere la comunicació", explica. I d'aquí va néixer a Youtube i altres xarxes el seu projecte de 'Los viajes de Walliver'.

Abans que la Covid li coartés la seva llibertat de moviment, Unanue havia estat explorant l'Àsia durant quasi dos anys, un període durant el qual va protagonitzar diverses expedicions, entres la que destaca la que el va convertir, al costat de Dani Benedicto, en el més jove del món a creuar l'Himàlaia a peu sense assistència, després de recórrer més de 1.700 km en 99 dies pels camins més alts i perillosos del planeta.

O l'aventura que el va portar a comprar cavalls a Mongòlia per endinsar-se en l'estepa mongola i aprendre més de les famílies nòmades.

Precisament, el contacte amb gent local és per a ell "el fil conductor" de les seves experiències a l'estranger.

Encara que ara la Covid l'hagi limitat i posat nous reptes per les restriccions. D'entrada, el lloc d'acció, Europa, per les dificultats per anar a altres llocs "més exòtics".

També la forma de viatjar i dormir. En el seu nou repte sobre dues rodes canvia els espais cedits per locals per una tenda de campanya que també li toca carregar.

Però, per què una bicicleta de bambú? Doncs explica que "l'objectiu és conscienciar sobre l'impacte de l'home en el medi ambient i promoure maneres de moure's més sostenibles".

"Serà la primera vegada en la història que es realitza aquest recorregut amb un vehicle d'aquestes característiques, la construcció del qual suposa una petjada de carboni molt menor que la produïda en la fabricació d'una bicicleta convencional", ha apuntat l'aventurer, poc amic d'"agafar avions".

Unanue ha explicat que la bicicleta li van fer expressament dos germans portuguesos que tenen un taller i que l'han dotat de materials per a possibles reparacions, si bé el material "és molt fort i flexible".

La seva aventura, que acaba de començar, el portarà per set països diferents (Espanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Dinamarca, Suècia i Noruega).

El risc de rebrot en algun d'aquests llocs i el consegüent possible tancament de fronteres és un dels perills que ha previst poder trobar, així com "la força mental" per seguir endavant en una aventura en la qual per la situació sanitària el seu diàleg serà en major mesura amb la naturalesa, evitant el contacte personal freqüent.

Però, d'altra banda, també té clara la llista. I pesa molt: "observar els diferents paisatges que ofereix Europa, des de les platges andaluses a les desèrtiques planes del cercle polar àrtic, passant per la Costa Brava, els prats francesos, els camps d'Holanda o els fiords noruecs".