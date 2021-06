Els Bombers han rescatat aquest matí una excursionista a Setcases que ha resultat ferida en caure per un talús d'uns 5 metres.

Els efectius de rescat l'han hagut de treure d'una zona inaccessible, ja que no hi podien arribar els efectius del SEM. Un cop rescatada, l'helicòpter medicalitzat del SEM l'ha evacuat al Trueta per lesions al canell i el turmell.

El succés s'ha produït cap a un quart de nou del matí a Setcases, els Bombers s'ha activat amb tres dotacions terrestres amb els Grae. Els efectius de rescat han anat fins al terraplè inaccessible de Setcases on havia caigut la dona. Que estava fent ruta entre Setcases i Tregurà.

Posteriorment, un cop estabilitzada i atesa pels sanitaris, els Bombers amb una llitera l'han portat fins a una pista on esperava una ambulància. La qual ha traslladat la ferida fins al punt on esperava l'helicòpter medicalitzat del SEM. El mitjà aeri ha traslladat la ferida a l'hospital Trueta, ja que presentava lesions al peu i la mà.