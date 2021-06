El 9 de març de l’any passat, quan faltaven pocs dies per a l’inici del primer estat d’alarma, Salut emetia un comunicat en el qual informava que «degut a l’episodi del nou coronavirus, queden suspeses totes les visites i activitats de visitadors/delegats de la indústria farmacèutica i de representants de fabricants, distribuïdors o comercialitzadors de productes i tecnologies sanitàries. Aquesta suspensió estarà en vigor fins a nou avís». Quinze mesos després, els visitadors mèdics continuen sense poder entrar als centres sanitaris públics amb la precarització laboral que això els suposa.

La Federació d’Indústria, Construcció i Alimentària de la UGT de Catalunya va demanar dilluns per carta al conseller de Salut, Josep M. Argimon, una reunió urgent per tal d’expressar-li el «neguit» dels visitadors de la indústria farmacèutica. Es tracta d’un col·lectiu amb unes 2.000 persones afectades a tot Catalunya que treballen per a empreses en ERTO i que, en algunes ocasions, ja han formalitzat EROs. Lamenten que «la situació empitjora de manera irreversible».

Aquesta no és la primera vegada que els professionals s’adrecen a Salut. Segons va afirmar ahir el tresorer de l’Associació Professional de Visitadors Mèdics de Girona, Salvador Plantalech, a aquest diari, durant el mandat d’Alba Vergés el col·lectiu va adreçar dues cartes a la consellera demanant la reincorporació dels professionals a les seves tasques habituals abans de la pandèmia, i no van obtenir resposta.

«Durant el punt àlgid de la pandèmia enteníem que se’ns limités l’entrada als CAPs i hospitals, però actualment i tenint en compte el progrés de la vacunació no entenem per què se’ns denega encara. Fins i tot hem ofert alternatives com ara visites telemàtiques o bé que els professionals mèdics s’adrecin a nosaltres a punts externs als centres sanitaris», va afirmar Plantalech.

L’associació compta amb uns 200 gironins que es dediquen a la professió i «tots vivim amb angoixa perquè la nostra situació laboral està amenaçada», va lamentar. Segons el tresorer de l’entitat, «la nostra tasca, en canvi, sí que està tornant a la normalitat al sector privat, ja que podem treballar en consultes i clíniques», i va afegir que «a la majoria de comunitats autònomes ja es permet retornar als centres públics.

El col·lectiu compta amb el suport del Col·legi de Metges de Girona i així ho ha manifestat el seu president, Josep Vilaplana, en una piulada recent, arran d’una trobada amb l’associació. A més, està previst que avui Plantalech es reuneixi amb el gerent del CatSalut a Girona, Miquel Carreras, per tal d’abordar la problemàtica.

«Si la transferència de coneixements entre la indústria farmacèutica i el sistema sanitari no es produeix, estarem endarrerint l’arribada de la innovació mèdica als professionals del nostre sistema sanitari i, en conseqüència, a tota la ciutadania», va alertar el sindicat UGT.