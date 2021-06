La setmana passada, Salut va començar a emetre certificats covid-19 per poder viatjar entre estats membres de la Unió Europea. L’èxit va ser instantani i en dos dies gairebé 150.000 catalans es van descarregar el de vacunació i 7.000 més, el de recuperació. També hi ha una tercera funcionalitat, el de prova diagnòstica covid-19 negativa, que estarà operativa properament, segons Salut.

D’aquests tres tipus de documents, n’hi ha un que està generant certa polèmica per les limitacions que està generant. Es tracta del certificat de recuperació, registre que es pot expedir «sempre que consti documentació que indiqui que has passat la covid-19 (han de passar un mínim d’11 dies des del positiu i té una validesa de 6 mesos)», segons especifica el portal de «La Meva Salut» des d’on es pot descarregar. El problema per a aquelles persones que només tenen un test d’antígens que demostri que ha passat el virus és que no poden obtenir el certificat, ja que només s’accepten PCRs com a prova diagnòstica.

Aquest fet ha generat certa crispació a Twitter, on diversos usuaris han alertat de la situació aquesta darrera setmana. Alguns d’ells estan vacunats amb una dosi i encara no poden rebre la segona perquè han passat la covid-19. Malgrat tot, van ser diagnosticats amb un test ràpid i aquest no té validesa per obtenir el certificat.

Una docent gironina ha explicat a aquest diari que també es troba en aquesta situació i lamenta que haurà de pagar dues PCR per poder viatjar fora d’Espanya.

«Quan em van diagnosticar el virus, fa dos mesos, no vaig tenir opció de fer-me una PCR, em van fer un test d’antígens perquè tenia símptomes. He trucat al 061 i al CAP Montilivi i l’única solució que em donen és que pagui les PCRs, com tots aquells que encara no tenen cap vacuna i no han passat el virus», va lamentar i també va afegir que «la meva parella, tot i que no té cap dosi encara, també ha passat la covid-19 i no té cap PCR que ho demostri, així que també les haurà de pagar».

Fons de Salut van explicar a aquest diari que es tracta d’un problema «d’àmbit estatal i europeu i cal harmonitzar els criteris de pauta completa amb la resta de països de la Unió Europea», és per això que «s’està treballant en diferents opcions per implementar-les quan aquest aspecte quedi resolt». També recorden que la implantació oficial es farà a partir de l’1 de juliol.

Tests serològics no contemplats

D’altra banda, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, ja ha qüestionat a aquest diari alguns aspectes del certificat, com per exemple que no inclogui els tests d’anticossos com a prova que determini haver passat el virus.