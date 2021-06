El promotors del parc eòlic Tramuntana estan disposats a arribar a acords amb el territori per tal que el projecte pugui tirar endavant. És per això que el seu responsable d’Obra Marina, Sergi Ametller, va avançar ahir que estan oberts a pagar la instal·lació de plaques fotovoltaiques als establiments turístics de la zona, per tal d’ajudar-los en la transició energètica i poder apostar per un turisme més sostenible. De la mateixa manera, Ametller va afirmar que també estan disposats a reduir les dimensions del parc -en aquests moments hi ha previstos 35 molins flotants- si això ha de permetre tenir un major suport del territori. De la mateixa manera, va reiterar la seva predisposició a oferir bonificacions energètiques als veïns de la zona i fins i tot a subvencionar el 100% de la factura a les famílies vulnerables.

Ametller va defensar un cop més que la tecnologia flotant dels molins «és molt menys perjudicial per al fons marí que no pas clavar-los al fons». L’enginyer va indicar també que dels molins, que se situarien a uns catorze quilòmetres mar endins del Cap de Creus, es connectarien amb un cable soterrat sota l’aigua compatible amb els usos del litoral, i que a Sant Pere Pescador hi hauria una subestació elèctrica (en una parcel·la d’una hectàrea) des d’on sortiria la interconnexió fins a Santa Llogaia. «El territori ens ha demanat que sigui soterrat, que no fem una MAT aèria, i per tant estem treballant en un projecte de soterrament», va indicar.

Tot i això, el projecte del Tramuntana va continuar generant reticències entre alguns representants del territori. Per exemple, el diputat provincial Jordi Masquef va expressar un «no rotund» al parc eòlic marí, al considerar que no es pot «malmetre» el parc natural del cap de Creus ni permetre el gran impacte que tindria sobre la fauna i flora marina. Tot i això, va subratllar que les oportunitats que es generen amb l’autoconsum poden tenir «un gran interès» per al sector turístic.

«Macroparcs encoberts»

També es va mostrar molt crític el projecte el secretari tècnic de l’IAEDEN-Salvem l’Empordà, Raül Domínguez. Però no només amb el Tramuntana, sinó també amb tots els projectes de parcs eòlics que estan proliferant al territori, i sobretot a l’Alt Empordà. Segons va denunciar, hi ha empreses que «divideixen» els parcs i en proposen diversos de petits per tal d’agilitzar-ne la tramitació, però que al final acaben essent «macroparcs» encoberts.