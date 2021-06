El Departament de Salut va actualitzar ahir els criteris respecte al recompte diari de positius. Concretament, segons va informar en un comunicat del portal de dades, el canvi afecta la definició dels casos serològics, que són aquells diagnosticats per un resultat positiu en una prova d’ELISA o un test ràpid d’anticossos. Aquestes dues proves detecten els anticossos contra la covid-19, de tal manera que indiquen que la persona ja ha superat la infecció (no són casos actius sinó antics).

Per aquest motiu, des d’ahir ja no es consideraran com a casos aquells resultats positius a una prova ELISA o un test ràpid d’anticossos que s’hagin realitzat amb posterioritat a l’administració de la primera dosi de la vacuna.

Com a conseqüència d’aquest canvi de criteri, ahir la Regió Sanitària de Girona va sumar cinc casos nous, quan la mitjana dels darrers dies oscil·la entre trenta i cinquanta positius. També cal tenir present que la incidència de casos cada vegada és mes baixa, sobretot en les persones d’edat avançada.

Segons va avançar Efe, hi ha tres comarques gironines que no han detectat cap cas de més de 64 anys la darrera setmana. Es tracta de la Cerdanya, el Ripollès i el Baix Empordà. Aquesta dada demostra la importància de la vacunació per tal de reduir el contagi.

Per altra banda, una dada que preocupa molt és que es va produir un creixement de crítics per tercer dia consecutiu. Ahir n’hi havia dinou en total. Com a contrapunt, el nombre d’ingressats en general va baixar fins a 58. Seguidament, no es va produir cap nova defunció pel virus.

Pel que fa a la vacunació, ahir es va registrar la segona dada més elevada des de l’inici de la campanya, amb un total de 12.807 dosis administrades. El rècord data de fa una setmana, quan en un dia se’n van posar més de 13.000. Salut ha afirmat que ens els propers dies el ritme de vacunació anirà augmentant encara més i per això s’estan avançant les franges d’edat.

Prop de 4.000 casos menys

Finalment, el recompte de dades també va afectar el global de Catalunya i ahir se’n van restar 3.559.

D’altra banda, els pacients ingressats a planta ahir eren 503, nou menys, i hi havia 21 crítics menys a l’UCI (158). Pel que fa a la velocitat de propagació, l’Rt, es va mantenir en 0,94, mentre que el risc de rebrot va baixar un punt, fins a 81. La incidència acumulada a 14 dies va baixar molt lleugerament i continua per sota de 100. Va passar de 87,98 a 87,71. El 3,35% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. El risc de rebrot era de 92 entre el 31 de maig i el 6 de juny, i va baixar a 81 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, es va mantenir en 0,94.