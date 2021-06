La Regió Policial de Girona compta amb quatre sectors de Trànsit i podrien desaparèixer dues d’aquestes àrees: la de Sant Feliu de Guíxols i Olot. Aquesta és la decisió que va prendre el Departament d’Interior en base a un pla estratègic el 2016, i l’any passat, el llavors conseller d’Interior Miquel Sàmper també el va ratificar. Els sindicats de Mossos, però, estan en peu de guerra i més després del fort repunt de la sinistralitat arran de la fi de la pandèmia i l’increment de la mobilitat.

La Uspac i el SAP-Fepol, en dos comunicats, reclamen que el nou conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, reconsideri aquesta decisió i més després d’haver informat de l’augment sinistralitat aquesta setmana. Aquest canvi suposarà per la Regió Policial de Girona perdre la meitat de sectors i per Catalunya, el 30%. Ja que es preveu que desapareguin també els sectors de Montblanc, Mataró, Igualada i Mora d’Ebre.

Ambdós sindicats reclamen a més que es reforci l’especialitat de trànsit al cos amb més efectius. D’altra banda, des de la Uspac es considera que s’estan deixant morir els sectors d’Olot i Sant Feliu de Guíxols -així com els altres quatre que es volen tancar- perquè «en el darrer concurs de mobilitat de trànsit del cos de Mossos es van excloure ja els sectors afectats per aquesta decisió, això implica de forma directa la desaparició en poc temps».

Per als sindicats dels Mossos d’Esquadra, com han dit en més d’una ocasió, amb aquesta reestructuració hi haurà, segons la seva opinió, un temps de resposta policial molt superior a l’habitual, reducció dels efectius policials per tal de prevenir accidents, entre d’altres. Davant d’aquests fets, Uspac reclama una reunió amb el nou director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. I per part del SAP-Fepol asseguren que en el congrés del sindicat «la Direcció general es va mostrar receptiva a tornar a obrir un debat» sobre el tema. Tot i això, es mantenen ferms i exigeixen fer marxa enrere pels perills que pot suposar per la seguretat viària, com també comparteix la Uspac.