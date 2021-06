La Generalitat vol començar a desplegar la tecnologia 5G arreu del territori. El Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori va presentar ahir a l’Auditori de Girona el seu projecte Àrees 5G amb l’objectiu de preparar la província per la implementació d’aquesta infraestructura revolucionària. És un projecte que compta amb la col·laboració de les principals institucions públiques (Diputació i Ajuntament de Girona), econòmiques (Cambra de Comerç) i tecnològiques (Fundació i2CAT i AENTEG) de la província. Una aliança público-privada la missió de la qual és posar en marxa diferents iniciatives per promoure aquesta tecnologia, entre les quals hi ha activitats de formació, tallers, proves de concepte i fomentar l’ampliació del 5G fora de les zones urbanes.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va detallar que les accions de l’Àrea 5G Girona se centraran en quatre àmbits clau de l’economia de la província: el turisme, la cultura i l’esport, la indústria 4.0 i l’agroalimentària, i la mobilitat i gestió de l’aigua.

«El 5G és l’autopista de les comunicacions per on hi passaran els serveis», va detallar Rosa Paradell, directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci per al sector públic de la Fundació i2CAT. «La mobilitat del futur serà autònoma i connectada; els vehicles hauran de parlar entre ells en temps real. Tota aquesta tecnologia ho permetrà. En l’àmbit del turisme podrem fer experiències virtuals en temps real, o una immersió: per exemple, estar a Empúries i veure in situ com era abans».

Eduard Martín, CIO (director de sistemes d’informació) i director de 5G de Mobile World Capital Barcelona, va afegir que «en turisme els serveis que es poden desenvolupar amb aquesta tecnologia poden ser trencadors; es poden enriquir amb experiències híbrides (que combinin la presencialitat amb un apartat virtual) i immersives, com ara veure els monuments d’una altra manera». Martín va recordar que el 5G és una tecnologia «habilitadora» que dona peu a que funcionin altres elements com el big data, crucial per al món empresarial. «L’impacte a Girona serà bastant gran. Per exemple, en mobilitat o a la indústria seran bàsics». En aquest últim camp, la implantació del 5G permetrà passar de l’automatització a la virtualització de processos (amb l’estalvi que això suposarà). Per exemple amb la creació de «bessons digitals», és a dir rèpliques digitals d’un producte, servei o procés per ser provat (’testat’, fent servir la paraula de moda) sense necessitat de fabricar un propotip.

«Se sol posar, com a exemple de 5G, que podrem descarregar-nos pel·lícules molt ràpid, o que els cirurgians podran operar a distància i amb molta precisió, o que els músics que poden assajar a la vegada des de diferents llocs del món. Però també hi ha tot un magma que té una vessant industrial que el consumidor no veu, i que té un factor de competitivitat brutal», va assegurar el president de les empreses tecnològiques gironines agrupades en l’AENTEG, David Martí. Al seu parer «l’economia gironina ja està molt digitalitzada; el 5G és com ‘dopar’ un sector que ja està a punt».

L’impulsor de l’Àrea 5G Girona (i de la resta d’Àrees de Catalunya) és el Govern català a través del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. El seu desplegament correspon a una segona fase de l’estratègia 5G a Catalunya que la Generalitat va crear fa dos anys per accelerar el desplegament de la tecnologia al país. El director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, Daniel Marco, va explicar que l’Àrea 5G abastarà totes les comarques gironines i es farà des de la col·laboració público-privada. Amb relació a això, Marco va detallar que per articular la governança de l’Àrea 5G es signarà un conveni de col·laboració amb totes les parts implicades, i hi haurà un comitè de seguiment estratègic i tècnic, així com una pàgina web on s’explicaran totes les actuacions.

Gran implicació

L’Àrea 5G Girona també comptarà amb la col·laboració d’actors clau com el Patronat de Turisme, el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial per a les Indústries Culturals i Creatives (ICC) de Girona, l’IRTA, l’ATM de Girona, l‘ICRA o el Consorci del Ter, entre d’altres.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, va destacar que aquest projecte és «una gran oportunitat» que ha de permetre que el 5G arribi a tots els territoris de la demarcació. «Tenir-lo a tots els territoris fa que que les possibilitats siguin les mateixes, i que el desenvolupament sigui sostenible però igual a tots els territoris de casa nostra».

Perla seva banda, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va destacar que «la unió de totes les administracions, dels agents locals i empresarials, de la ciutadania és tan extraordinària que això ha de sortir bé sí o sí».