La tecnologia 5G ja arriba a una seixantena de municipis de les comarques gironines que concentren el 72% de la població de la província. Són dades de Telefónica, el principal operador, que la tardor de l’any passat va iniciar el desplegament i encesa del 5G a la ciutat de Girona. Des d’aleshores, l’ha fet arribar a la majoria de les capitals de comarca, als principals municipis de la Costa Brava i també en poblacions de l’interior. Una de les últimes poblacions on ha arribat la cobertura mòbil de cinquena generació és Fontanilles (Baix Empordà), de només 146 habitants.

José Manuel Casas, director general de Telefónica a Catalunya, assegura que «el desplegament de 5G de Telefónica està dirigit a tota la població i, exemple d'això, és que ja arriba tant a les grans poblacions de Girona com a nuclis de poc més de 100 habitants, com és el cas de Fontanilles. L'objectiu de la companyia és impulsar la digitalització de tot el territori, i això inclou ciutadania, empreses i administracions públiques». Casas també destaca la constant aposta de Telefónica per transformar digitalment el territori: «Avui el nostre país lidera les infraestructures digitals d'Europa, amb la xarxa més extensa de fibra òptica i ho continuarem fent amb el desplegament del 5G. La posada en marxa de la nostra avançada xarxa mòbil és un salt de nivell cap a la hiperconnectivitat que també canviarà el futur de Girona».

A Girona, Telefónica explica que està treballant amb les últimes generacions de ràdio que permeten el doble ús 4G i 5G «amb l’objectiu de portar la nova tecnologia al màxim de població des del primer moment».

La xarxa mòbil 5G de Telefónica combina el desplegament 5G NSA (Non Stand Alone) i DSS (Dynamic Spectrum Sharing) per a desplegar immediatament després la xarxa 5G SA (Stand Alone), quan la tecnologia estigui plenament disponible després de l’estandardització. D’altra banda, s’estan utilitzant les bandes de 3,5 Ghz, única banda 5G ja llicenciada als operadors, i les bandes mitjanes (1.800-2.100 MHz), on actualment hi ha el 4G aprofitant la possibilitat d’utilitzar equip NR (New Radio) que pot funcionar en ambdues tecnologies, 4G i 5G a la vegada.