Els municipis agermanats de Palamós (Baix Empordà) i l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) segueixen refermant els seus llaços d’amistat. Aquest cap de setmana la unió també es realitza per mar, impulsant el repte de l’equip OceanCats de poder completar a rem, la travessia entre els dos municipis costaners separats per 122 milles nàutiques (225 quilòmetres).

Aquesta activitat s’inclou dins els actes de la Festa Major de Palamós, que el municipi celebra aquests dies amb les jornades centrals del 23 al 26 de juny.

La travessia dels quatre remers OceanCats, es va iniciar ahir al matí al port de l’Ametlla de Mar, on membres de la corporació municipal d’aquest municipi, encapçalats per l’alcalde de La Cala, Jordi Gaseni, i el de Palamós, Lluís Puig, van acomiadar l’equip a peu de port després d’una recepció que es va dur terme al Centre d’Interpretació de la Pesca.

El recorregut marítim entre els dos municipis es preveu completar en unes 48 hores on els integrants de l’equip remen de dos en dos, en torns de dues hores cada parella. L’embarcació que utilitzen per a aquest repte, és fabricada en fibra de vidre, té una eslora de 7,5m, per 2m de mànega, amb una tona de pes. Està dotada amb cabina a proa i a popa on s’ubiquen els habitacles de la tripulació i la instrumentació electrònica de l’embarcació, amb GPS o ràdio, que reben el subministrament d’energia mitjançant plaques solars.

Durant la travessia es realitzaran mostrejos científics de microplàstics, que posteriorment seran analitzats als laboratoris de la Universitat de Barcelona per tal de determinar-ne la forma, color i abundància d’aquests elements contaminants en aquest àmbit del litoral català.