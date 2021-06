Un estudi ha posat de relleu la necessitat de crear un registre unificat i oficial del número de persones que viuen en situacions de soledat no desitjada, problemàtica que pateixen sobretot les persones grans. L’informe de l’Observatori Ciutats que Cuiden analitza la repercussió de la soledat no desitjada als mitjans de comunicació per descriure l’impacte que té en l’envelliment. L’estudi conclou que hi ha «poques dades oficials» que ofereixin una imatge de les persones grans que viuen en situacions de soledat no desitjada i de les que moren en aquesta situació. Els investigadors remarquen la importància de la resposta de les institucions per oferir suport a aquestes situacions.

L’informe conclou que, si bé hi ha estudis que ofereixen dades sobre les persones grans que viuen en soledat, aquests es refereixen, sobretot, a percentatges de llars unipersonals habitades per majors de 65 anys, com l’Enquesta Contínua de Llars de l’INE. Segons els investigadors, hi ha poques dades que ofereixin una imatge de les persones grans que viuen en situacions de soledat no desitjada i de les que moren en aquesta situació.