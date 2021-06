«Hi ha persones grans que des del març de l’any passat no surten de casa. Un any i mig tancats. I ja estan vacunats, però els seus fills i també ells tenen por. Por a què? La vacuna és l’esperança i no cal témer a la mort. Tot i així, qui tingui por es pot posar un de doble mascareta o evitar zones molt massificades, però cal sortir i cal visitar les persones grans si estan vacunades. Així no es pot viure. Han de reprendre les seves vides i allunyar la por o moriran, però de tristesa».

És la veu de Cristina Latorre, especialista en geriatria des de fa més de 25 anys, qui recalca que la manca d’especialistes per a aquest col·lectiu evidencia les mancances d’un sistema que la pandèmia ha tret a la palestra.

La pandèmia provocada per la covid-19 ha perjudicat la salut mental de les persones més grans de 65 anys que vivien soles perquè s’han trencat les seves rutines i s’han hagut d’aïllar.

En això coincideixen totes les fonts consultades. Els experts en geriatria asseguren que pateixen més depressions els majors de 65 anys que els joves, ja que els seus problemes de mobilitat no es tracten de manera adequada, i l’entorn familiar i social, a més, no està preparat per acompanyar-los en les seves malalties ni físiques ni psíquiques.

I amb tot, va arribar la pandèmia i les consultes es van omplir de frases com «ha envellit més en aquest any que en una dècada»,«està molt despistat i se li obliden les coses», «ja no és la que era» o «té moltes pors i manies».

Recuperar el temps perdut

Però també ha arribat la vacuna i els que treballen amb el col·lectiu de persones de més de 65 anys asseguren que és el moment d’acabar amb aquesta soledat imposada i recuperar el temps perdut.

La psicòloga clínica i neuropsicòloga Anabel Campos García assegura que les conseqüències de la pandèmia per als més grans ha estat «un empitjorament cognitiu generalitzat i un augment de trastorns de l’estat d’ànim». I és que el que no és una depressió, sí que és un quadre «de tristesa» evident.

Pèrdua d’autonomia

Tant Cristina Latorre com Anabel Campos alerten del «canvi» experimentat en persones més grans «que eren autònomes, independents, quedaven amb les amigues a jugar a les cartes o amb els amics a dinar i han envellit de cop, han emmalaltit de tristesa». Per això les dues especialistes els animen a recuperar les rutines.

A més, asseguren que el canvi es produirà de forma més evident quan obrin els centres de gent gran i es reprenguin les activitats, fet que segurament no passarà fins després de l’estiu. Un altre dels factors que destaquen és com els ha afectat de forma negativa la manca de comunicació directa, presencial i fluida amb els seus metges de família.

«Si estan vacunats cal sortir de casa. Cal. abraçar-los, animar-los i s’ha d’acompanyar-los. Han de recuperar les seves rutines », afirma Anabel Campos. Cristina Latorre té la mateixa opinió. «Encara que sigui anar a la fruiteria a comprar una tomata o baixar al bar a fer un cafè o visitar els amics. Això també és salut», conclou.

En definitiva, el progrés de la vacunació també ha fet disminuir la incidència de casos entre les persones de més de 64 anys i això ajudarà a què reprenguin les rutines d’abans de la pandèmia sense temor.