El BIOCOMSC, el grup de recerca de la UPC que segueix l’evolució de la pandèmia a Catalunya, va alertar ahir d’una pujada de casos de coronavirus en el grup de 15 a 30 anys. Alhora, va celebrar el ritme de vacunació, però va alertar que la població de 40 a 70 anys encara no està totalment immunitzada. «Es presenta una cursa entre l’augment de la sociabilitat, les possibles noves variants i la vacunació per fer baixar els casos», conclouen els investigadors.

Els experts també van destacar que els casos a Catalunya han deixat de baixar i que els confirmats de persones simptomàtiques diagnosticades per test d’antígens es troben en «clara pujada». La setmana passada es va acabar amb els mateixos contagiats totals o més que l’anterior, segons van indicar els experts de la UPC. Tot i així, van augurar que aquest estancament o pujada en test d’antígens ve marcat per l’augment a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, apunten que la baixada a l’ocupació de les UCIs a la capital catalana és «particularment lenta», i està «molt estancada» en uns 60 llits.

Girona, a la baixa

Mentrestant, les dades a la regió sanitària de Girona segueixen a la baixa. El risc de rebrot va baixar 4 punts en la darrera actualització, i se situa 65. Així doncs, segueix per sota del llindar de risc moderat, que es troba en els 70 punts. Alhora, la velocitat de transmissió del virus va baixar 3 centèsimes, fins a 0,83.

En la darrera actualització es van notificar 41 casos nous, 15 menys que el dissabte. Durant la setmana s’ha fet 6.995 proves PCR i 3.057 testos d’antígens, dels quals ha donat positiu el 3,26%. No es va notificar cap nou mort. Als hospitals gironins hi ha actualment 51 pacients ingressats per covid, dos més que el dissabte. D’aquests, 19 es troben a l’UCI, un menys.