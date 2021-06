El Consell Comarcal del Ripollès va informar dilluns a les mares i pares de Campelles que porten els seus fills a l’escola de Ribes de Freser que la ruta escolar entre les dues poblacions queda suprimida per al curs 2021-2022. Alhora, els van anunciar que els afectats tenen la possibilitat de sol·licitar una beca d’ajuda econòmica pel quilometratge que aquesta mesura comportarà.

Judit Cornellà, regidora de Junts per Campelles i el Baell a l’Ajuntament local, explica que «el canvi l’han justificat perquè un dels tres nens que utilitzen actualment el bus escolar passa de primària a ESO, amb un horari diferent», i això comportarà que només quedin dos nens que n’hagin de fer ús, quan el mínim exigit és de tres. A més de regidora, Cornellà és mare d’un nen de set anys usuari diari d’aquest transport escolar.

Per seguir mantenint el bus caldria que l’escola pública Mare de Déu de Núria modifiqui l’horari escolar o bé que «tinguem la sort» que una família amb nens s’empadroni al poble d’aquí a l’inici del curs. La regidora campellenca, precisament del mateix partit que presideix el Consell, es manifesta «perplexa» per veure que nuclis agregats amb menor ràtio que Campelles i amb escola al mateix municipi «gaudeixen d’aquest servei», i considera que «al Ripollès hi ha nens de primera i nens de segona».

Després de les queixes d’una Cornellà que assenyala que amb aquesta mesura «s’obliga famílies catalanes a buidar el rerepaís mentre el Govern encarrega paradoxalment estudis per pal·liar la despoblació rural», el Consell Comarcal ha respost que les rutes de transport escolar es decidiran quan s’hagin rebut les xifres d’inscripcions del curs vinent. La indignació de la regidora li fa plantejar preguntes com ara si el Ripollès es vol afegir «a la vergonyosa xifra de dotze milions de nens i adolescents que, segons UNICEF, veuen privat el seu dret a l’educació».