La Fundació Galatea, creada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per vetllar pel benestar dels professionals de la salut, ha atès des de l’esclat de la covid prop de 1.500 persones a través de telesuport psicològic, sobretot per ansietat, depressió, estrès posttraumàtic i insomni. El seu director, Antoni Calvo, creu que la demanda és inferior al problema real i adverteix que l’onada emocional no ha acabat per als professionals sanitaris, amb cansament acumulat. «Avui ser professional de la salut és exercir una professió de risc respecte a la salut mental», explica Calvo.