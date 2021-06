Les discoteques van ser una de les primeres activitats a tancar quan, el març de l’any passat, la pandèmia de covid-19 va disparar tots els senyals d’alarma a Espanya. Des de llavors, el sector de l’oci nocturn s’ha mantingut amb la persiana abaixada durant més de quinze mesos. Excepte un breu període a l’estiu de l’any passat, quan la tímida obertura dels locals va ser tancada pels rebrots de la segona onada, les pistes de ball s’han mantingut a les fosques. Però ara, gràcies a la millora de la situació epidemiològica derivada de la vacunació massiva, tot apunta que l’oci nocturn està davant de la seva reobertura definitiva.

Avui Catalunya reobre discoteques, sales de ball, bars musicals i karaokes. Amb limitacions, sí. Però reobren. En vigílies de la revetlla de Sant Joan, els locals d’oci nocturn podran obrir les portes fins a les 3.30 de la matinada (amb mitja hora extra per desallotjar el local). Amb un 50% d’aforament a l’interior. Amb control d’accessos, registre d’assistents i distància interpersonal. Amb grups de màxim sis persones a interior i màxim de deu a l’exterior dels locals. I amb les pistes de ball plenes de màscares (però sense rastre de cubates). L’ambient, doncs, no serà el mateix. Però per alguna cosa es comença.

De fet, la normativa s’anirà modificant «a poc a poc», a mesura que millori la situació epidemiològica. «La represa d’activitat d’aquest sector econòmic culmina la incorporació de tots els sectors d’activitat en el procés de desescalada que ha de permetre avançar progressivament i de manera gradual en la recuperació econòmica i social», esgrimeix la resolució publicada aquest dissabte al DOGC, on es detallen totes les mesures de la reobertura de l’oci nocturn.

La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) denuncia la «severitat» de les mesures imposades. L’entitat estima que entre un 5 i un 10% dels locals nocturns no obriran fins que es flexibilitzi la normativa. Preocupa, sobretot, que les limitacions d’aforament, la distància interpersonal i les pistes de ball amb mascareta (però sense consum) afectaran negativament la facturació de sector, que arrossega 4.000 milions d’euros en pèrdues des que va començar la pandèmia.

L’entitat argumenta que, en la pràctica, moltes d’aquestes mesures seran «impossibles de complir» i demana, com a alternativa, substituir la distància de seguretat per un test negatiu i permetre el ball a les zones de consumició. «Una discoteca no és una biblioteca i és inevitable que la gent s’aixequi de les cadires quan sentin una cançó que els agrada», etziba a Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM, en relació amb la normativa actual que preveu diferenciar la zona de consum (sense mascareta) i la de ball (amb mascareta).