Sant joan de les abadesses. Un llamp va esberlar una sequoia centenària a Sant Joan de les Abadesses. Els Bombers van rebre l’avís cap a les 11.39 hores. La sequoia, de grans dimensions, va caure al pati d’una casa, ubicada a la carretera de Camprodon. La casa no va resultar afectada i tampoc hi va haver ferits. Els Bombers de la Generalitat van desplaçar dues dotacions fins al lloc, on van retirar les branques que podien representar un perill i van abalisar la zona.