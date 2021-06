Coincidint amb l’inici de l’estiu, alguns centres d’atenció primària i consultoris locals de les zones de costa de la Regió Sanitària Girona ampliaran els seus horaris d’activitat habituals. D’aquesta manera, es podran atendre les necessitats assistencials que hi ha en aquests municipis costaners per l’augment de la població estacional.

Concretament, des d’avui i fins al 12 de setembre, els centres de salut de Platja d’Aro, Cadaqués i Malgrat de Mar estaran en funcionament les 24 h del dia i el de Tossa de Mar allargarà l’horari d’atenció de 8 h a 24 h durant el mateix període. L’ampliació dels horaris s’inclou en les mesures de reforç que Salut va anunciar divendres de cara a l’estiu.

Més transport sanitari

Seguidament, un altre dels reforços afecta el transport sanitari urgent, que a la regió sanitària de Girona s’ampliarà amb tretze ambulàncies més del SEM a partir de l’1 de juliol i fins al 31 d’agost. Es posaran ambulàncies de reforç durant les 24 hores del dia a Torroella/L’Estartit, Platja d’Aro, Blanes, Lloret, Pineda, Palamós i Lloret, i una ambulància de Suport Vital Avançat d’Infermeria (SVAi) a Figueres, mentre que hi haurà reforços de 12 hores a Calella de Mar, l’Escala i Palafrugell. Durant aquest període també està previst que les ambulàncies de Castelló d’Empúries i de la Bisbal ampliïn el seu horari passant de 12 a 24 hores. Paral·lelament, seguirà operatiu el desplegament de suport al punt vacunal del Palau Firal de Girona juntament amb una ambulància de Suport Vital Avançat d’Infermeria.

En aquest sentit, segons informa Salut, la campanya de vacunació serà «clau» durant aquest estiu per avançar en la immunització de grup i és per això que els punts vacunals habilitats a la regió a seguiran operatius.

Reorganització del personal

D'altra banda, segons va anunciar Salut divendres, en la presentació del Pla d'estiu 2021, no es contractarà més personal, sinó que els equips es reorganitzaran i la dotació econòmica aprovada anirà destinada a pagar les hores extres o a ampliar contractes. El Departament destina 7,87 milions d’euros a tot Catalunya per desplegar el pla, comprès del 15 de juny a 15 de setembre. Es tracta de la mateixa partida que l'estiu passat i 5 milions més respecte el 2019. Per tant, es manté l'increment del 2020. Cada centre gestionarà l'ús d'aquests recursos a les seves necessitats per adaptar-les a la seva població de referència.