Les comarques de Girona compten en aquests moments amb cinc radars inservibles perquè van ser sabotejats ara fa dos anys arran d’unes protestes independentistes. Això significa que aquests aparells de mesurament de velocitat es troben sense funcionar malgrat que potser en algun cas no ho sembli. Majoritàriament, però, estan embolicats amb plàstic de color negre.

Una imatge que segurament molts dels conductors que circulen per aquests punts de la xarxa viària de Girona han pogut observar. Segons el Servei Català de Trànsit, els radars inutilitzats es troben en cinc vies principals de la província. N’hi ha un que no funciona arran del sabotatge, que està ubicat a l’autovia A-2, a Aiguaviva en direcció Figueres. El segon aparell és a la C-63 a Riudarenes; el tercer, a l’autovia C-35 a Caldes de Malavella, en direcció Vidreres; el quart, a la variant de Banyoles (C-66) en sentit Banyoles i, finalment, el cinquè aparell inutilitzat es troba a Bàscara, a l’N-II, en sentit cap a Girona.

La tardor-hivern del 2019 va irrompre en escena un grup anomenat L’Estaca que, en senyal de protesta per la condemna als polítics responsables de l’organització del referèndum de l’u d’octubre de 2017, van decidir cremar i sabotejar diversos radars de control de velocitat col·locats en diversos punts de Catatalunya. Les accions obeïen, segons va anunciar el mateix col·lectiu, a la reivindicació de «la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió com a passos imprescindibles per negociar la independència de Catalunya».

Ara, gairebé dos anys més tard, els aparells continuen sense funcionar i, per tant, no sancionen. Des del Servei Català del Trànsit s’informa que més de la meitat dels inutilitzats són a Girona; de fet, cinc dels nou. La resta estan situats a les comarques de Tarragona, tres dels quals a la C-14; dos a Vila-seca i un a la Selva del Camp, i el quart, a l’N-340, al seu pas per Alcanar.

Els radars són uns aparells tecnològics cars, i una mostra d’això és que arran de les destrosses que els van inutilitzar caldrà invertir una suma alta de diners: més de 255.000 euros per reposar cinc dels radars malmesos.

Més d’un quart de milió

Això representa que no només es canviarà el sistema de captació de la velocitat, sinó també la cabina d’aquests. I és que alguns van patir cremades i d’altres van quedar del tot vandalitzats.

Trànsit assegura que ja hi ha un projecte licitat per poc més d’un quart de milió per posar de nou en funcionament els aparells, i dels cinc escollits n’hi ha tres de la província de Girona.

Són els de la C-35 a Caldes de Malavella; el de la variant de Banyoles (C-66) a Palol de Revardit i el de l’N-II a Bàscara. La resta de radars que s’hauran de canviar i que no corresponen a Girona són els de la C-14 a Vila-seca i a l’N-340 a Alcanar.