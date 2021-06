Els joves de 20 a 29 anys estan sent, darrerament, un dels col·lectius més transmissors del virus. Fet que s’ha incrementat especialment des del final de l’estat d’alarma i, com a conseqüència, del toc de queda. A la Regió Sanitària de Girona, des del 9 de maig el percentatge de positius de joves d’entre 20 i 29 anys és del 15,46%, mentre que abans de la fi de l’estat d’alarma era de l’11,87%, un 30% menys.

També cal tenir present que l’efecte de la vacunació és important, ja que ha anat augmentant en col·lectius de més edat i la incidència de casos cada vegada és més elevada en les franges més joves, que són les que encara resten per vacunar.

Diumenge, els experts del Biocomsc, grup de recerca de la UPC que segueix l’evolució de la pandèmia a Catalunya, ja van alertar d’una pujada de casos de coronavirus en el grup de 15 a 30 anys. Alhora, van valorar positivament el ritme de vacunació, però van alertar que la població de 40 a 70 anys encara no està totalment immunitzada.

De fet, respecte a la vacunació, ahir la Regió Sanitària de Girona va assolir una nova fita, ja que va superar les 400.000 dosis.

El més destacat és que una quarta part d’aquestes, és a dir, 100.000, s’han posat en només tres setmanes, fet que demostra que el ritme s’ha accelerat de forma evident, en comparació al progrés dels mesos anteriors. De fet, a l’1 d’abril el nombre de vacunats amb una dosi encara no arribava als 100.000. Per tant, en poc més de dos mesos i mig s’han posat tres quartes parts de dosis, tenint en compte que ja en fa gairebé sis que va començar la campanya.

Respecte a la resta de dades actualitzades ahir, destaca que el nombre de crítics a Girona va baixar per segon dia consecutiu després de dies a l’alça. Ahir n’hi havia disset en total. Per altra banda, Salut va registrar un total de 53 persones hospitalitzades per coronavirus.

El nombre de positius va seguir una dinàmica similar que els darrers dies i se’n van notificar 41, la mateixa xifra que el dia anterior. Finalment no es va sumar cap nova defunció.

Respecte a les comarques, la Garrotxa és l’única de Girona que encara té el risc de rebrot elevat, juntament amb sis més.