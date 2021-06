L’hospital Santa Caterina i Trueta van ser escenaris ahir al matí dels concerts a càrrec de la cantant i pianista Gemma Humet, en el marc del cicle Sinèrgic, iniciativa organitzada per la productora Neandertal Records amb la col·laboració de la Diputació de Girona. Respon a la voluntat d’humanitzar els espais hospitalaris de la demarcació de Girona després d’un any i mig d’aïllament provocat per la pandèmia.