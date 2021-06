La Generalitat posarà en funcionament, a partir del 24 de juny, el control d’aforament al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. La regulació afectarà els vehicles que vulguin accedir a la collada de Fontalba, les Gorgues del Freser i Coma de Vaca i s’allargarà fins al 12 d’octubre, aplicant-se únicament en dies predefinits. La mesura, impulsada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pretén evitar la massificació dels parcs naturals en una zona fràgil d’alt valor ecològic i paisatgístic. A la collada únicament s’hi permetrà l’accés de cent cotxes per dia i a Les Gorgues del Freser 44, mentre que en ambdós casos s’haurà d’efectuar un pagament previ de cinc euros per vehicle.

Els accessos a la collada de Fontalba, un dels principals accessos al Parc Natural per ascendir al Puigmal i arribar a la vall de Núria, quedaran limitats a 100 vehicles per dia, i es podrà accedir a l’aparcament habilitat efectuant un pagament previ de cinc euros per dia. L’horari de limitació serà de 7:30 a 19:30 i la pernoctació està prohibida, i per això durant la nit cap vehicle hi podrà quedar estacionat. Addicionalment s’hi desplegaran vigilants informadors durant l’horari restringit que proporcionaran informació als visitants sobre la nova normativa i l’espai protegit. Les autoritats també senyalitzaran el camí cap a Fontalba des de Queralbs pel dia de Sant Joan.