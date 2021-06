Divendres passat, el Departament de Salut va presentar el Pla d’estiu del sistema sanitari que compta amb una inversió de prop de 8 milions d’euros a tot Catalunya per tal de garantir que més del 90% dels recursos estructurals segueixin oberts.

La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, va indicar que els equips es reorganitzaran i la dotació anirà destinada a pagar les hores extres o a ampliar contractes, però no es reforçarà el sistema sanitari amb més personal.

Aquesta darrera mesura ha indignat encara més els metges de família, que no saben com podran atendre totes les necessitats dels pacients amb garanties. I és que alguns centres d’atenció primària i consultoris locals de les zones de costa de la Regió Sanitària Girona, com ara Platja d’Aro i Tossa de Mar, entre d’altres, amplien els seus horaris d’activitat habituals fins al 12 de setembre. Javier O’Farrill, delegat d’atenció primària del sindicat a Girona, va lamentar ahir a aquest diari que «la plantilla, que ja està en dèficit habitualment, disminuirà tenint en compte el personal que farà vacances, però la població atesa es pot arribar a duplicar o triplicar i no tindrem reforços».

O’Farrill també va afegir que Salut els ofereix doblar torns en comptes de contractar nou personal. «Aquesta no és la solució perquè fa mesos que estem esgotats, tant per l’elevada activitat derivada de la pandèmia com per la manca de facultatius que anem acumulant des de fa anys». Respecte a la possibilitat de contractar més personal, Craywinckel va alertar divendres que és «inviable» perquè els professionals són «escassos» i no n’hi ha. O’Farrill va instar Salut a «promoure mesures per evitar que els professionals sanitaris marxin a treballar fora de Catalunya, on tenen condicions contractuals millors».

Manca d’ambulàncies

D’altra banda, Salut també va anunciar que Girona comptarà amb tretze ambulàncies més a diversos punts de l’Alt i el Baix Empordà. Javier Hidalgo, secretari general de la secció sindical d’UGT del transport sanitari, va expressar ahir a aquest diari que «no es tracta de cap mesura de reforç, sinó que ja està contemplada a la concessió». A més, va manifestar que caldria ampliar les dotacions «tot l’any» tenint en compte que «des del 2006 hem triplicat els serveis i comptem amb els mateixos recursos». En el cas concret de l’estiu, considera que «també s’haurien d’ampliar dotacions a comarques com la Garrotxa o el Ripollès, on també augmenta la població».