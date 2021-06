Combatre la discriminació i la violència en l’àmbit de la LTGBI en la infància és l’objectiu dels recursos, com per exemple una guia o una app, que va presentar ahir a la Universitat de Girona elaborar en el marc del projecte internacional «Diversity and Childhood» coincidint amb la posada en marxa aquests dies d’un curs massiu en línia (MOOC) amb quasi 300 persones inscrites de tot el món, de quatre setmanes de durada.

El projecte, liderat per la UdB amb l’investigador i professors de la universitat gironina José Antonio Langarita, s’està endegant en nou països diferents: Bèlgica, Portugal, Espanya, Croàcia, Grècia, Lituània, Eslovènia, Hongria i Polònia. Finançat amb fons de la Unió Europea, «Diversity and Childhood» està «centrat en un tipus particular de violència de gènere: la violència contra les infàncies LGBTI i de gènere no conforme». Aquest tipus de violència de gènere es basa en «el trencament d’algunes formes normatives d’entendre el gènere, incloses la transfòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la interfòbia, i constitueix una violació inacceptable de la dignitat humana, sovint amb conseqüències greus per a la infància i adolescència».

En la presentació d’ahir, la vicerectora de Territori i Compromís Social i Territori Sílvia Llach va destacar el valor d’aquesta recerca amb transferència a la societat, pel tema que tracta i per la manera com el tracta recordat que la UdG s’ha adherit a una xarxa estatal per a la protecció dels drets d’infants i joves.