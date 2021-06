Tot i que la majoria de municipis gironins fa setmanes que tenen la incidència de coronavirus baixa, encara n’hi ha alguns amb els indicadors elevats, tot i que se situen molt per sota de fa setmanes. Aquest és el cas de Banyoles, Blanes i Sant Feliu de Guíxols, úniques ciutats de més de 20.000 habitants o capitals de comarca de la província que encara tenen el risc de rebrot per sobre de 100 i, per tant, encara està catalogat com a «alt».

A l’altra cara de la moneda hi ha Puigcerdà, únic municipi juntament amb Mollerussa que té el risc de rebrot a 0 i que ahir no van sumar cap nou cas. D’altra banda, Palafrugell i Vilafant tenen el risc de rebrot «molt baix», ja que l’indicador se situa per sota de 30.

Respecte al global de la Regió Sanitària de Girona, l’índex és «baix», ja que està entre 30 i 70 punts.

Quant a les dades d’ahir, destaca que Salut va notificar dues morts després de dies sense registrar-ne cap. Pel que fa a la situació hospitalària, el nombre de crítics a la Regió Sanitària de Girona es va mantenir en la mateixa xifra que el dia anterior. En canvi, el nombre d’hospitalitzats en general sí que va baixar fins a 47.

Seguidament, es van sumar 57 positius, xifra lleugerament superior a la del dia anterior. De fet, el creixement de casos s’està notant especialment entre els joves, tal com han alertat experts recentment. Concretament, ahir aquest diari avançava que s’havia produït un creixement destacat a la franja de 20 a 29 anys des del final de l’estat d’alarma.

Quant als vacunats, ahir es va registrar una de les xifres més altes des de l’inici de la campanya, amb un total de 12.023 dosis administrades.

Finalment, a Catalunya Salut va sumar 720 positius i 4 morts. En paral·lel, els pacients ingressats a planta eren 468, cinc menys, i hi havia cinc crítics més a l’UCI (154). Pel que fa a la velocitat de propagació, l’Rt, va pujar nou centèsimes, fins a 1,08, mentre que el risc de rebrot també es va incrementar en vuit punts, fins a 92. La incidència acumulada a 14 dies va pujar lleugerament però es va mantenir per sota de 100.

Espanya va sumar 4.040 casos i trenta defuncions. El 49,4% de la població té almenys una dosi i el 31,1% té la pauta completa.