El Consell Social de la Universitat de Girona va premiar dotze treballs de recerca de batxillerat de les comarques gironines i d’Osona amb la voluntat de «promoure i potenciar la recerca entre els joves en un àmbit de proximitat entre l’ensenyament secundari i la UdG». Els guanyadors obtenen un ajut per l’import dels crèdits matriculats en el primer any d’alguna de les titulacions oficials ofertes per la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2011-2022, fins a un màxim de 1.800 euros.

Guanyadors. Humanitats: Judith Greciano (La Salle Girona); Ciències Socials: Mariona Coma (institut Castell del Quer); Ciències: Gil Ricart (La Saller Manlleu) i Martí Cousillas (institut de Vilafant); Tecnologia: Marçal Pons (Institut Santiago Sobrequés) i Anna Pruena iInstitut de Celrà); Medicina: Pau Olivars (institut Sant Elm), Arquitectura: Xènia Serrano (institut Carles Rahola); Innovació Industrial: Aida Benítez (institut Santiago Sobrequés); Arts visuals i escèniques: Aina Elias (institut La Bisbal); Salut i Esport: Pau Carol (institut Josep Brugulat).