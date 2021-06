La plataforma No és un vial, és un carrer! calcula que el futur de la variant d’Olot es coneixerà en un màxim de tres mesos. Així es desprèn, indiquen, de la darrera reunió que van tenir amb representants de la Generalitat, que els van explicar que la documentació completa de les variants de la Vall d’en Bas i les Preses ja està en mans de Medi Natural perquè pugui emetre la declaració d’impacte ambiental. Pel que fa a la part corresponent a la variant d’Olot, queda pendent que la Generalitat acabi de redactar les al·legacions, document que, segons explica la plataforma, «es comprometen a formalitzar i enviar de forma imminent». De tota manera, els representants del Govern català van considerar que van «acompassats» en el temps i van restar importància al decalatge.

Durant la trobada, No és un vial va mostrar la seva inquietud perquè durant tot el procés es puguin generar objeccions que facin que la variant d’Olot, que és l’única que defensen, segueixi patint retards, ja que volen que la «millor solució» es pugui aplicar el més aviat possible. Tot i això, des de la Generalitat se’ls va indicar que, si es requeressin canvis, no preveuen que siguin tan significatius com per provocar un plantejament del projecte que obligui a allargar els terminis. Per exemple, els van exposar la preocupació sobre el desacord en el nombre de carrils dibuixats, i en opinió de Territori la seva hipotètica reducció no tindria per què iniciar un nou procés d’informació pública.