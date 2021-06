Una escapada amb amics. Un viatge per fer gestions a Madrid. Un retrobament amb la família. Passar una revetlla de Sant Joan diferent. L’estació de Girona va veure sortir ahir al matí el seu primer Avlo, el nou tren d’alta velocitat de baix cost de Renfe, carregat de viatgers nerviosos i il·lusionats. Tots ells van rebre un obsequi de cortesia -una bossa de roba amb una mascareta i uns auriculars a dintre- i el tren va marxar puntualment a les 5.51h del matí. Abans, a les 5.35 h, havia sortit de l’estació de Figueres-Vilafant.

Molts dels viatgers havien comprat els bitllets fa mesos −quan ni tan sols tenien clar si podrien viatjar a causa de la pandèmia−, de manera que havien pagat només deu euros per anar i tornar. Això havia estat, en part, el que els havia animat a arriscar-se i comprar els bitllets, ja que no hi tenien gaire a perdre. Entre els viatgers hi havia, per exemple, la Marina, de Llofriu, amb unes amigues. «Tenim una amiga que es mira totes les ofertes, vols i escapades, i ja vam comprar els bitllets al febrer, quan no sabíem si podríem viajar o no», va explicar. Finalment, i ja a l’andana per pujar al tren, el grup d’amigues tenia molt clar el pla per als propers quatre dies a Madrid: «Riure molt, beure molt i menjar molt», segons la Marina.

La Mireia, de Santa Coloma de Farners, viatjava amb la seva família, tot i que quan va veure que hi havia els bitllets tan barats els va comprar sense ni tan sols consultar-los-ho. «És que està molt bé de preu, que costen més els auriculars i les bosses que no pas el bitllet», va afirmar. La seva idea era poder gestionar a Madrid el visat per anar a estudiar als EUA, però finalment el col·lapse administratiu ha fet que no li coincidissin les dates. Tot i això, va decidir aprofitar els bitllets igualment i, com que amb la seva família ja coneixen la capital espanyola, han anat a passar quatre dies a Toledo.

En Dennis, veí de Girona, també viatjava a Madrid per fer gestions: en el seu cas, pel passaport per anar a Ghana. En el seu cas va comprar el bitllet a últim moment -la setmana passada-, de manera que no es va poder beneficiar dels descomptes. Tot i això, pensa que és una «bona manera» de promocionar aquesta nova ruta.

La Judith i en Joan, d’Olot, en canvi, sí que havien previst el viatge amb molta antelació. La Judith és nascuda a Madrid, hi té la família i, malgrat que hi viatja sovint, la pandèmia la va mantenir allunyada d’ells més del que li hauria agradat, especialment per Nadal. És per això que comprar els bitllets el mes de gener va suposar tota una injecció d’alegria: «Va ser la forma de poder-me aferrar a alguna cosa», explica. La relaxació de les mesures anticovid li va permetre tornar-hi abans, però aquest és el primer cop que agafava l’Avlo i hi ha coses que la van sorprendre. «Realment, és un low cost. Hi ha limitacions de maletes, espais per mesurar-ne les mides... és com si fos Ryanair», va assenyalar. També creu que «en realitat, si no ho compres amb molta antelació, tampoc hi ha una diferència de preu enorme respecte a l’AVE». Tot i això, tant ella com el seu home, en Joan, pensen que l’arribada de competència -com Ouigo- serà positiva per a la millora de l’oferta.

No tots els viatgers de l’AVLO, però, van fins a Madrid, ja que el tren té parada a Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Guadalajara. I és a Saragossa on en José i la seva dona, de Blanes, van decidir passar un Sant Joan diferent. «Va sortir l’oferta, ens va semblar interessant i anem a celebrar la revetlla a Saragossa», va explicar. Per aprofitar el viatge, van anar a passar la nit abans a Girona, tot visitant també la ciutat. Tot i que la idea és passar només una nit a Saragossa, creuen que tot plegat els haurà valgut la pena.