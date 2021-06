L’investigador del BIOCOMSC, Enric Álvarez, va indicar ahir al programa El Món a RAC1 que durant el juliol hi haurà una davallada d’hospitalitzats arreu de Catalunya. «Serà gairebé impossible que la situació es torni a complicar», va subratllar l’investigador.

Això, segons Álvarez, serà possible gràcies a l’avenç en el procés de vacunació, que durant les últimes setmanes s’ha accelerat arreu de Catalunya.

Segons el BIOCOMSC, els contagis estan pujant de forma «significativa» i la tendència és a pujar «cada cop més ràpid». Les causes que expliquen aquesta pujada, segons l’investigador, són l’alleugeriment de les restriccions i l’arribada de la nova variant delta. Tot i això, segons Álvarez, «la notícia» és que tot i la penetració d’aquesta nova variant, de moment la incidència de contagis no puja en persones de més de 70 anys, que són els que estan completament immunitzats. En el cas de la franja de 50 a 70, els indicadors estan estancats després de setmanes a la baixa. Aquest col·lectiu encara no té una immunització completa. De fet, Álvarez va subratllar que l’augment dels casos se centra en gran part en les franges de 15 a 40 anys, i de moment està focalitzada a Barcelona i ciutat i a la seva àrea metropolitana.

Precisament, durant la setmana passada el creixement ja va ser d’un 10%, i per això pronostiquen que l’última setmana acabarà amb més de 3.500 casos, per sobre de l’anterior.

Incidència de Sant Joan

Pel que fa a les celebracions de Sant Joan, Álvarez va indicar que és possible que tinguin un efecte al fet que la pujada de casos sigui més persistent i que provoqui que la caiguda de les hospitalitzacions sigui més lenta.

Alerta pels no immunitzats

D’altra banda, també va indicar que la mitjana d’edat dels ingressos crítics per coronavirus als hospitals de Catalunya és d’entre 40 i 70 anys. Aquest col·lectiu encara no està completament immunitzada, sinó que ho està parcialment. En aquests moments, els ingressos a les UCI catalanes estan estancats. En aquest sentit, de moment no es detecten pujades de casos entre els trams de població vacunada, sinó que es centra en la que no ha rebut encara el vaccí.

Per això, el BIOCOMSC va fer una crida a la població que no està del tot immunitzada perquè eviti els entorns de risc, els interiors sense mascareta o amb molta gent o exteriors sense distància ni mascareta. El grup va recordar que s’ha d’interactuar en grups petits, exteriors, amb mascareta i distància fins a estar immunitzats.