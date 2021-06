Calella sempre dona el tret de sortida a l’estiu amb la seva tradicional i reconeguda cantada d’havaneres. Però abans sempre hi ha temps per celebrar la festa major. Tot i que aquest any s’han limitat i reduït els actes l’esperit festiu es manté totalment viu.

Entre els actes destaca la trobada d’embarcacions tradicionals, un esdeveniment d’un reconegut renom i la prova és que enguany arriba a la seva 29a edició. La trobada se celebrarà durant els dies 25, 26 i 27 de juny a la platja de Port Bo i està organtizada pels Amics de la Vela Llatina.

Els actes de festa de Calella començaran el divendres 25 de juny, a partir de les 4 de la tarda, quan l’artista Rosa Aguiló pintarà un mural commemoratiu pels 60 anys de l’AVAC a la façana del local. I diumenge 27, a les 11 del matí, se celebrarà la missa cantada de Sant Pere amb la Coral Nit de Juny.