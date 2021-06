celebració de sant joan a la costa brava. 1 El passeig de Mar de Blanes va acollir una tarda-vespre d’activitats. F

2 Gent passejant per la zona d’oci nocturn de Platja d’Aro. F

3 Expectació pel seguiment de la foguera organitzada a Cadaqués. F

Platja d’Aro és un dels municipis de la Costa Brava que va decidir mantenir obertes les seves platges durant la revetlla de Sant Joan. Tot i que no s’hi van permetre fogueres, el municipi va recuperar el tradicional castell de focs, que per primera vegada es va fer de forma simultània a Castell d’Aro, Cavall Bernat i s’Agaró. La novetat buscava, per una banda, posar en valor diferents espais del municipi i, per l’altra, diversificar els punts de celebració per evitar aglomeracions. Precisament per garantir-ho, un dispositiu policial reforçat va vetllar pel compliment de les recomanacions per la covid-19.

Un cop acabats els focs, la revetlla es va traslladar a la zona d’oci nocturn, on l’equip de mediació va treballar durant tota la nit per prevenir conflictes. Segons l’associació d’Hostaleria, Restauració i Oci de Castell- Platja d’Aro, més de la meitat dels locals associats van obrir portes i la majoria ho van fer amb gran afluència de clients.

Des de primera hora del vespre, centenars de persones van començar a aplegar-se a la platja Gran i als altres punts per veure en primera línia el castell de focs. I és que el consistori no només havia decidit recuperar la tradicional celebració, sinó que, a més, va apostar per estendre-la per fer-la arribar a tres nuclis i, alhora, intentar evitar grans concentracions de persones.

El sergent de la Policia Local de Platja d’Aro, Jordi Cànovas, va explicar que havien reforçat el dispositiu policial habitual amb un binomi més i que, a banda de garantir el perímetre de seguretat dels focs, s’havien centrat en fer complir les mesures covid i intentar evitar aglomeracions.

A banda de Platja d’Aro, diversos municipis de la Costa Brava van decidir mantenir les seves platges obertes, tot i que la majoria van vetar les fogueres. Aquest va ser el cas, per exemple, de Palamós o Lloret de Mar. Localitats com el Port de la Selva, en canvi, van fer una petita foguera amb música en un acte organitzat per l’Ajuntament. A Blanes, la revetlla es va recuperar a «mig gas», amb una festa popular al passeig de Mar. Al llarg de la tarda-vespre, el recinte tancat davant del Banc dels Músics va allotjar diverses activitats que van començar a quarts de 7 de la tarda i es van allargar fins passades les 12 de la nit.

En general, la majoria de poblacions van reforçar la vigilància per complir amb les restriccions encara vigents i les recomanacions de Protecció Civil. A Girona, es van autoritzar dues festes populars en alguns barris amb fogueres estàtiques.