La plantilla de l'UTE Vigfa-Urbaser, que realitza el servei de recollida d'escombraries del Consell Comarcal del Ripollès, ha convocat una vaga indefinida a partir del dimarts 6 de juliol. El motiu, segons explica CCOO, és el bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu de l'empresa que "doni sortida a les necessitats dels treballadors que presten el servei". Segons el sindicat, la negociació "es troba totalment estancada" i creu que la intenció de l'empresa i del Consell Comarcal és "mantenir les condicions laborals i esperar a l'adjudicació a una nova contractista de serveis". Per ells, les condicions dels treballadors "no es poden sotmetre exclusivament als interessos de les empreses adjudicatàries o les administracions".

Des del sindicat alerten que "després de més d'un any de negociació i tenir un acord que mantenia el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, no s'entén que estigui bloquejat". També recorden que la plantilla de recollida d'escombraries del Ripollès "ha estat treballant durant tota la pandèmia i en situacions on el risc era molt elevat i desconegut".