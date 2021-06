A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 72.644 (+38) i 76.281 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.145 persones, cap més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot es manté en 68, mentre que la setmana del 8 al 14 de juny era de 75. L'Rt se situa en 0,96. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 33,36 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 70,36. El 3,20% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 45 pacients ingressats, un més que en l'anterior balanç.