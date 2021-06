L’endemà de la Revetlla de Sant Joan és un dia que per molts gironins representa anar a passar el dia a alguna població de la Costa Brava però també, ho és per alguns ciutadans de fora per acostar-se a passar el pont -com succeeix aquest any- a aquests municipis. Ahir això es va fer notar de nou a les carreteres com ja va passar el dimecres a la tarda i vespre.

En aquest cas es van produir retencions destacables sobretot per aquelles persones que volien anar cap a les poblacions de la Costa Brava Centre. La carretera C-35 -que cal recordar que hi desembolca l’AP-7 a Maçanet- va registrar juntament amb la C-65 més de tres quilòmetres de retencions a mig matí. I és quan la gent es va llevar va començar a agafar els seus vehicles i anar cap a dinar o passar el dia cap al litoral. Les cues es van produir des de Llagostera -punt habitual on s’uneix la C-35 amb la C-65- i van seguir en sentit Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro.

Platges amb deixalles i petards

Aquestes retencions van portar per tant molta gent cap a la costa. Però n’hi havia que ja hi era del dia abans, perquè hi va passar la Revetlla. Les platges en moltes poblacions van quedar ben brutes i plenes de deixalles i per això, els serveis de neteja municipals a primera hora les van deixar en ordre. I és que moltes presentaven també restes de petards i encara, hi havia persones que havien allargat la festa.

Això pot causar problemes entre els qui es lleven aviat i volen disfrutar del dia, com va passar a Castelló d’Empúries.

La Policia Local de la població empordanesa va haver de demanar que la gent recollís les restes de la nit a la platja de la Rubina i també els van fer marxar. I és que durant la nit s’hi van aplegar un centenar de persones que van celebrar la seva pròpia revetlla i també els seus vehicles.

Un cop neta la platja, aquí a Castelló i a la resta del litoral gironí, van quedar envaïdes de persones que van voler gaudir del dia a la Costa Brava, amb platges netes i aigües cristal·lines. Tot i això, encara amb restriccions per la covid.