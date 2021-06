Com cada any durant la nit de Sant Joan el pont medieval de Sant Joan les Fonts va rebre dimecres la representació de La Nit de les Dones d’Aigua, un espectacle de dansa i teatre que se celebra des de l’any 2004. Aquesta posada en escena explica la màgica i misteriosa llegenda on éssers fantàstics apareixen, durant uns instants, acompanyats de follets i fades dels boscos de Sant Joan les Fonts. L’espectacle va anar a càrrec de la companyia de circ amb projecció internacional Cia Voël, fundada pel santjoanenc Jordi Serra, i la col·laboració d’una vintena de voluntàries del municipi que van acabar d’arrodonir la coreografia.