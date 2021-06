Les ganes de sortir de festa s’han traduït durant la Revetlla en multitudinàries trobades a les platges de la Costa Brava i celebracions de l’anomenada nit del foc a molts punts de la província.

Ha estat la primera celebració de Sant Joan sense restriccions i com passava amb les anteriors ha acabat amb alguns incidents, no massa greus. Hi ha hagut des d’incendis, actes d’incivisme, baralles i robatoris. Algunes persones han patit cremades, intoxicacions etíliques o d’altres afectacions. També s’ha notat que molta gent anava beguda al volant i Mossos i Policies Locals han enxampat conductors ebris.

Aquesta nit màgica es caracteritza per l’ús de pirotècnica i n’hi ha que la utilitzen amb destresa i d’altres que van a provocar danys. Això ha suposat que els Bombers, com cada any hagin tingut una nit moguda. Han realitzat 76 actuacions sobretot per incendis de mobiliari urbà i petits focs. El servei més destacat de la Revetlla d’enguany va tenir lloc després de la mitjanit a Cassà de la Selva. Un incendi de contenidors va afectar la façana i les persianes de la zona de centre de dia de la residència geriàtrica, situada al carrer del Suro. La Policia Local apunta a una bretolada i investiga els fets.

Del total de 76 actuacions, cal destacar que el Gironès i el Baix Empordà concentren més de la meitat dels serveis. N’acumulen 44 en total, 22 per comarca. A més, són les àrees des d’on el telèfon 112 va rebre més trucades durant la Revetlla. Des del Gironès, 120 i festes des del Baix Empordà, 173.

30 intoxicacions etíliques

Els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques també són un dels que tenen feina durant la nit de Sant Joan. A tota la província, van atendre tres persones per cremades, 30 per intoxicacions etíliques, nou per agressions i van assistir 77 accidents de trànsit.

Les intoxicacions etíliques són una mostra de la festa desenfrenada que van emprendre algunes persones i també, es va veure amb els resultats dels controls dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals establerts durant la nit de la festa i el matí d’ahir. Interior va informar que a tot Catalunya s’havien fet 1.752 proves d’alcoholèmia per part de Mossos, de les quals 205 van ser positives i 46 test de drogues, amb 32 positius. Ahir de bon matí, hi havia controls importants a peu de l’autovia que uneix Girona amb Platja d’Aro i Palafrugell. En aquests van enxampar molts conductors beguts però no ha transcendit la xifra.

Aquesta situació de lleugeresa i deshinibició amb la beguda també es va notar perquè alguns grups van protagonitzar baralles. D’enfrontaments n’hi va haver a Palamós, l’Estartit, les zones de platja de Palafrugell o Lloret. Algunes van ser multitudinàries però no van acabar amb ferits greus.

A banda, també es van produir detencions per robatoris amb violència i intimidació, sobretot per robar mòbils en diverses localitats. A Palamós -on és festa major n’hi va haver almenys set i la Policia Local va detenir una persona. A Lloret de Mar també van arrestar un home per amenaçar tres joves amb arma blanca.

D’altes individus van optar per provocar actes d’incivisme. A Sant Antoni de Calonge van arrencar plantes i van tirar per terra jardineres, entre altres a la zona del passeig i rodalia. Un fet que la Policia Local investiga.

nit de revetlla de sant joan i les seves conseqüències. 1 Contenidors cremats a Cassà de la Selva. F

2 Un solar incendiat a Cadaqués. F

3 Uns brètols van llançar una planta al cim d’un cotxe aparcat a Sant Antoni de Calonge. F

4 Una residència de gent gran de Cassà afectada per un foc. F