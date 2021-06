Banyoles ha registrat un repunt de casos entre joves de 20 anys durant la setmana passada, segons mostren les dades actualitzades diàriament pel Departament de Salut. Entre el 14 i el 21 de juny el municipi va sumar 18 nous casos detectats amb proves PCR i tests d’antígens, dels quals la mitjana d’edat va ser de 20 anys. Dues setmanes enrere s’havien detectat 3 casos, i la setmana anterior 2 més, amb mitjanes d’edat per sobre dels 40 anys.

L’ajuntament de Banyoles va descartar ahir a Diari de Girona que aquests casos formin part de cap brot. Pocs dies abans d’acabar el curs, van haver d’aïllar 4 classes de primària i secundària perquè van detectar contagis en l’entorn dels alumnes.

Banyoles té un 33% de la població vacunada amb la pauta completa.

En tot cas, aquest augment de casos ha disparat el risc de rebrot del municipi, passant de 24 durant la segona setmana de juny fins a enfilar-se als 334 punts. És el segon municipi català amb el risc més elevat, per sota de Tortosa, que té 389 punts.

A la Regió Sanitària de Girona hi ha tres municipis de més de 20 mil habitants que estan en vermell per risc elevat de rebrot. Per darrere de Banyoles, hi ha Figueres i Blanes. Tots tres sumen més de 100 punts, que és la línia que separa el risc «moderat» de l’«alt».

Per comarques, n’hi ha tres que tenen risc elevat de contagi. El Pla de l’Estany és la que té el risc més alt, amb 256 punts, provocat per aquest repunt de casos a Banyoles i que concentra gran part dels nous confirmats durant l’última setmana a la comarca. Per darrere hi ha la Garrotxa, que durant la setmana passada va patir un petit repunt de casos que ha fet pujar el risc de rebrot. Per ara, el 30% de la població té la pauta completa de la vacuna.

Per últim hi ha l’Alt Empordà, que té 105 punts i que la setmana passada va sumar 47 casos, 17 més que la setmana anterior. Compta amb un 28% de la població vacunada.

Caiguda d’ingressos crítics

Pel que fa als indicadors de la pandèmia, destaca la caiguda progressiva dels ingressos crítics (ingressats a les UCI) a la Regió Sanitària de Girona. En una setmana han caigut un 40%, passant de 20 a 12. Són les xifres que hi havia a principis de setembre, abans que arribés la segona onada.

Amb tot, i després de dies a la baixa, es va registrar un ingrés hospitalari més, amb 45 en total.

També es van notificar 38 nous casos i cap mort. El risc de rebrot es va mantenir en 68 punts, i per tant el risc és moderat. El segon indicador de contagi, el risc de transmissió va situar-se en 0,96, 4 punts més.

Pel que fa a la vacunació, 264.443 gironins tenen la pauta completa, prop d’un 30% de la població.