El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona s’ha adherit a tres de les principals associacions sectorials de l’aigua de l’Estat. Es tracta de la Catalan Water Partnership (CWP), la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) i la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (ASERSA).

Aquesta adhesió comporta la col·laboració amb altres administracions estatals i de la Unió Europea competents en la normativa, l’ús, el control i la qualitat sanitària de l’aigua. En aquest sentit, li permetrà participar en fòrums especialitzats per aportar la seva visió sobre el desenvolupament del coneixement del cicle de l’aigua i impulsar nous projectes cooperatius de R+D+I.

Es tracta d’un nou pas per reforçar l’ens com una referència en el sector. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí.