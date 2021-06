Les plantilles de la UTE Urbaser-Angruns Garriga que s’encarrega del servei de recollida d’escombraries del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la de l’UTE Vigfa-Urbaser, que ho fa per al Consell Comarcal del Ripollès han convocat una vaga indefinida per al 8 de juliol i 6 del mateix mes, respectivament. Els sindicats asseguren que les negociacions estan «estancades».

La plantilla del Pla de l’estany, en un comunicat, detalla que la situació es remunta al 2018 quan es va fer una mediació per desconvocar una altra vaga on es va acordar que es constituiria una mesa negociadora del conveni per als anys 2020-2025.Segons expliquen, el conveni (2019-2025) es va signar i el document «regularitzava» la situació dels treballadors, a més d’equiparar la seva situació salarial a la d’altres com els d’Olot.

«En el conveni signat i sota el principi de bona fe es va acordar que l’equiparació salaria es faria en el 2021 quan s’adjudiqués el nou contracte», afirmen. «A hores d’ara, està tot a l’aire i sembla que s’està jugant amb la bona fe dels treballadors, perquè encara no ha sortit el concurs», afegeixen.

En aquest sentit, asseguren que les condicions laborals dels treballadors «no han d’estar determinades pels equilibris i moviments de les empreses contractistes o les administracions contractants». A més, denuncien la «situació d’abandonament del servei i dels seus treballadors».

Situació al Ripollès

Pel que fa a la plantilla que fa el servei per al Consell del Ripollès, el motiu, segons explica CCOO, és el bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu de l’empresa que «doni sortida a les necessitats dels treballadors que presten el servei». Segons el sindicat, la negociació «es troba totalment estancada» i creu que la intenció de l’empresa i del Consell Comarcal és «mantenir les condicions laborals i esperar a l’adjudicació a una nova contractista de serveis». Per ells, les condicions dels treballadors «no es poden sotmetre exclusivament als interessos de les empreses adjudicatàries o les administracions».