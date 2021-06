El sistema de Salut d’Atenció Primària gironí comença a moure fixa per atendre ciutadans que ja puguin rebre una dosi de la vacuna. Per tal d’agilitzar i facilitar als usuaris el procés de vacunació, els CAP han començat a organitzar-se al llarg del territori per ser punts de vacunació puntuals.

Dos dels consultoris gironins que començaran a implementar aquesta iniciativa són Caldes de Malavella i Cassà de la Selva. En el cas de Caldes, l’ajuntament va anunciar ahir que el pròxim 29 de juny el CAP del municipi vacunarà els majors de 39 anys de 12.30 hores fins a les 15 hores i que prèviament s’hagin inscrit a través del portal de vacunació habilitat pel Departament de Salut. A Cassà, el consultori atendrà ciutadans el pròxim 2 de juliol de 9 hores a 14 hores.

Aquestes iniciatives suposen un més a més a banda dels punts de vacunació fixos que hi ha estesos a les comarques gironines. Segons consta en l’última actualització del Departament, hi ha 65 punts de vacunació a tot Catalunya, dels quals 8 són a la província de Girona. Concretament, n’hi ha a Blanes, Calonge, Figueres, Girona, Olot, Ripoll i Puigcerdà, que en té dos.

D’altra banda, l’ICS Girona va anunciar ahir que el punt de vacunació massiu de Blanes, habilitat al local social Mas Enlaire, va arribar ahir als 50.000 vaccins administrats. El local social va començar a funcionar com un punt de vacunació massiu a partir del 15 de juny, fa només una setmana.

De fet, durant les últimes setmanes el procés de vacunació ha agafat una velocitat de creuer a Girona. Diumenge passat es va superar les 400.000 dosis, i una quarta part es van posar en només tres setmanes. Per ara, un 30% de la població ha rebut la pauta completa, i quasi un 50% té la primera dosi.