El primer trimestre d’aquest any, la província de Girona ha registrat un augment significatiu de documents de voluntats anticipades, també anomenats testaments vitals, autoritzats davant notari. Concretament, si comparem les dades d’aquests tres mesos amb el mateix període de l’any passat, el Col·legi Notarial de Catalunya ha copsat un increment del 76% de documents i es tracta del percentatge més elevat respecte a altres províncies.

En segona posició hi ha Tarragona, amb un augment del 31%, seguit de Lleida, amb un increment del 10%. I, finalment, Barcelona, amb un augment del 2%. Val a dir que el 24 de març es va aprovar la llei de l’eutanàsia i, mesos abans, ja se n’estaven ultimant els detalls, fet que hauria fet créixer l’interès de la població per a registrar les últimes voluntats.

Poc creixement en cinc anys

D’altra banda, la dada contrasta amb l’increment de testaments vitals dels últims cinc anys, ja que la província de Girona és la que ha registrat un ascens més baix amb només un 2%, passant dels 386 anotats el 2016 als 395 el 2020. En canvi, Tarragona ha estat la província amb un major ascens quant al total de testaments vitals en els últims cinc anys, amb un augment del 118%, passant de 218 inscrits el 2016 a 476 el 2020. Barcelona se situa en la segona posició, amb un total de 2.936 testaments vitals en 2016 enfront de 3.195 l'any 2020; el que suposa un increment del 9%. Lleida és l'única província en la qual ha disminuït, concretament un 10% (de 150 en 2016, a 135 en 2020).

El document de voluntats anticipades, també conegut com a testament vital, és un document dirigit al metge en el qual una persona major d'edat i amb plenes capacitats expressa la seva voluntat sobre a quins tractaments mèdics desitja o no sotmetre's en fase terminal, en cas que en aquest moment no pugui expressar la seva voluntat. En el document també pot designar a un representant, qui, en aquestes situacions, actuarà com a interlocutor amb l'equip mèdic i podrà intervenir en la presa de decisions respecte a quin tractament administra.

Segons José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, «cada vegada més ciutadans decideixen recórrer a documents preventius de protecció jurídica de la persona, com ho és el document de voluntats anticipades, per a fer valer la seva voluntat el dia que no tinguin la capacitat de prendre decisions. El degà també afirma que «en aquests moments, molts ciutadans volen incloure un representant legal o ens consulten directament sobre si hi ha l'opció d'incloure directament la seva voluntat sobre recórrer o no l'eutanàsia».

Bona resposta

Una de les entitats que ha «celebrat» més l’entrada en vigor de la llei és l’associació del dret a morir dignament, que fa anys que lluitava perquè fos una realitat, tal com explicava la coordinadora de l’entitat a Girona, Cristina Vallès, a Diari de Girona l’abril passat. L’entitat va organitzar un brindis ahir a la Casa Orlandai a Barcelona, on mostren una exposició.