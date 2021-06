Compleix 75 anys: com es troba, de salut i forces?

Bé, gràcies a Déu. De salut em trobo bé, amb les limitacions pròpies de l’edat, però bé.

Ha hagut d’entregar la seva carta de jubilació. Creu que el seu relleu serà un procés llarg?

Des del Concili Vaticà II, quan fas 75 anys, com a bisbe has de presentar la renúncia al papa. És el mateix que passa amb els capellans, tot i que a vegades a alguns se’ls demana que continuïn. Amb el Vaticà és el mateix. Quan el papa rep la carta, el nunci de cada país és l’encarregat de presentar unes ternes de possibles noms a la comissió de nomenament de bisbes, a Roma. Aquesta comissió reflexiona sobre els noms fins que es posen d’acord i presenten una terna al papa, que escull -segurament indicat per aquells que han participat en el procés de reflexió- qui ha de ser el nou bisbe. Aquest és un camí que porta el seu temps i, per tant, no es pot posar un termini.

Quin balanç fa d’aquests gairebé tretze anys al capdavant de la diòcesi de Girona?

Encara no m’atreveixo a fer cap balanç, prefereixo esperar que hi hagi el relleu. Jo ja faré el meu examen de consciència, però la valoració, sobretot, l’han de fer els preveres, diaques, gent amb responsabilitats a les parròquies, els fidels... Un pot tenir el seu balanç personal, però l’important és la valoració que en facin les persones amb les quals has treballat.

Hi ha algun aspecte del qual estigui especialment satisfet durant la seva etapa com a bisbe?

Estic satisfet perquè, amb els col·laboradors que tinc, hem tirat endavant la missió de l’Església a Girona i, sobretot, he intentat estar atent a totes les parròquies i comunitats del nostre bisbat. Això s’ha manifestat amb visites pastorals, trobades... he intentat escoltar i entendre les persones.

I alguna assignatura que li hagi quedat pendent?

Sí. Per exemple, els capellans s’esforcen i treballen molt, però tenen una mitjana de 72 anys. Ara tenim quatre seminaristes, però el meu desig hauria estat que hi haguessin més vocacions al seminari i també -tot i que s’ha fet molt d’esforç- connectar amb els interessos i aspiracions de la gent jove. És difícil trobar com transmetre l’evangeli, o la fe, en una societat que a vegades no pensa en la dimensió religiosa o espiritual de la persona.

Com es pot acostar, doncs, l’Església als joves?

Ho hem intentat, per exemple, des de la Pastoral de Joventut. Però a les parròquies costa que hi hagi jovent, sobretot a les petites. I no només passa amb els joves, sinó també amb la gent de 30, 40, 50 anys... ja hi ha moltes persones que es comprometen i treballen, però és un temps de responsabilitat familiar i laboral, i costa.

La falta de vocacions fa que els capellans hagin d’assumir cada cop més parròquies. Vostè sempre ha defensat que cal mantenir el màxim nombre de parròquies possible, però al final, serà inevitable agrupar-les?

Als pobles petits, la parròquia és un punt de referència. Una altra cosa és que tinguin tots els serveis, que és impossible. La nostra feina és assegurar que, en un entorn de diverses parròquies, n’hi hagi una de referència que pugui oferir el servei de catequesi, formació, despatx... de totes les parròquies dels voltants. I les parròquies dels pobles petits es poden mantenir per fer-hi de tant en tant l’eucaristia, celebracions de la paraula, enterraments.... Cal intentar que hi hagi parròquies que siguin referents, però sense tancar o suprimir les altres. Els fidels m’ho han dit: «La parròquia és l’únic que ens queda, perquè als pobles ens ho han tret tot».

Vostè ha potenciat la figura dels laics i les celebracions de la paraula. És la via per poder mantenir les celebracions a les parròquies?

Sí. Per als cristians, és molt important trobar-se el diumenge, però no hi ha prou preveres per fer la celebració a més d’un lloc. Per això he autoritzat persones perquè, després d’una preparació, puguin escoltar la paraula de Déu, llegir l’evangeli, fer les pregàries i combregar. Això permet celebrar el diumenge, fet que dóna un sentit a les parròquies.

Una altra qüestió que hi ha sobre la taula és l’extens patrimoni de l’Església i el seu manteniment. Hi ha, a més, molts locals de l’Església que van quedant sense ús. La seva cessió als municipis és la via per a poder-ne mantenir el funcionament?

El problema del patrimoni és molt important. N’hem heretat molt, però això suposa unes despeses de manteniment i restauració que des del Bisbat no podem suportar. Sí que a vegades tenim ajuts de les administracions públiques, i fem convenis amb ajuntaments perquè puguin fer algun tipus d’activitat cultural a les parròquies, però és una qüestió pendent. El patrimoni eclesial a tot Catalunya és molt important, i sense l’ajuda de les administracions, és impossible mantenir-lo. Perquè el patrimoni és propietat de l’Església, sí, però té una dimensió social molt important.

El programa Catalonia Sacra, del qual ha estat responsable, contribueix a la difusió d’aquest patrimoni per tal que el turisme ajudi a mantenir-lo?

Sí. Catalonia Sacra permet donar a conèixer i posar en valor el patrimoni cultural de l’Església a Catalunya. I durant els últims anys, s’ha fet un gran esforç des de tots els bisbats. Aquí Girona, per exemple, aprofitant una subvenció Feder, hem remodelat el Tresor de la Catedral. Hi ha una aportació del 50% de fons europeus, però l’altra meitat l’hem de posar nosaltres i això és un esforç.

Pel que fa al procés independentista, vostè s’ha mostrat a favor del dret a decidir. Com ha viscut el procés i l’encaix de les diferents posicions amb la Conferència Episcopal Espanyola?

Sobretot he remarcat el que ens toca com a Església, que és la defensa dels drets fonamentals de la persona. I, dins d’aquests drets, jo mai he parlat d’una opció política concreta: ni de l’independentisme, ni de l’unionisme. En la última nota que hem fet amb tots els bisbes, ara fa pocs dies, no només hem demanat les mesures de gràcia, sinó que també hi ha una reflexió en relació al que significa el diàleg, la negociació...

El procés ha comportat tensions internes entre les diferents posicions dins del propi Bisbat?

Sí, potser hi ha hagut manifestacions de capellans que s’han mostrat amb una dimensió política, i els he recordat que la nostra missió com a Església no és afavorir una dimensió política concreta, sinó la doctrina social de l’Església.

Es refereix al capellà de Sant Narcís?

Sí, perquè va fer unes declaracions un xic compromeses i no enteses per moltes persones. Al nostre país hi ha una confrontació en dos grans blocs ben definits, aquesta qüestió hi és. Però també, en una situació democràtica, les minories tenen el dret a ser escoltades i respectades.

Durant el seu bisbat s’han detectat un parell de casos d’abusos sexuals a la diòcesi. L’Església és prou contundent amb aquesta qüestió?

Nosaltres ho hem sigut. Hem tingut en compte la presumpció d’innocència, les denúncies, tot el que s’ha fet públic, el que es coneix i no es coneix... hem estat contundents. Però l’acusació a un mossèn que després es demostra que és innocent, també fa patir molt. Ara, hem de ser contundents perquè la pederàstia és un crim i un delicte a totes bandes: moral, social, cívic...

El protocol funciona, o s’hauria de revisar?

El protocol funciona, però les denúncies són les que són, no n’hi ha més. Quan la comissió responsable d’investigar els abusos rep la denúncia, fa un informe i comencem a actuar. Però si no hi ha denúncia, no podem fer-ho.

Què ha suposat la Covid-19 per a l’Església gironina?

La pandèmia ha suposat dolor i patiment a moltes persones, i també a l’Església: el confinament, les activitats aturades... Els mossens havien de fer els enterraments dels morts per Covid només amb tres persones, i això va portar una gran tristesa. Després hi va haver la preocupació de què fer amb les celebracions dels infants, les mesures de desinfecció a les parròquies... També hem aprofitat les xarxes socials per oferir celebracions i pregàries, i els mossens s’han posat en contacte per telèfon i whatsapp amb els fidels. Ha sigut un temps dur i el que ens fa patir, des de Càritas, són les conseqüències en la salut, psicològiques, i sobretot, econòmiques: atur, falta de feina...

La pandèmia ha posat en valor la tasca de Càritas?

Sí, i tant. Pensa que, per demanar ajudes a les administracions -sol·licitar el sou mínim vital, un habitatge, fer gestions-, cal fer-ho telemàticament, però la bretxa digital fa més difícil que algunes persones puguin demanar l’ajuda que necessiten. Càritas ha fet un esforç per acompanyar-les i ajudar-les a fer les peticions.

Vostè ja ha dit que, quan arribi el seu relleu, es vol quedar a viure a Girona. Quins plans té?

Em quedaré a viure a la residència Bisbe Sivilla, i al nou bisbe li diré: «Sóc aquí, com un capellà més», per anar a fer celebracions o el que calgui a les parròquies. Em posaré al seu servei, i si durant uns anys encara tinc salut i puc fer una aportació com un capellà més, la meva disponibilitat hi és.