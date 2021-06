Les comarques gironines són una de les destinacions preferides per passar la Revetlla de Sant Joan no només pels gironins sinó també per gent que procedeix sobretot de l’àrea de Barcelona. La mobilitat durant aquest dia sol ser elevada per arribar a les poblacions on es vol passar la nit màgica. Però també ho és, quan la gent torna de passar la Revetlla en algun punt del territori. Per això els Mossos d’Esquadra i també les Policies Locals del territori es bolquen a fer controls per evitar que la gent condueixi sota els efectes de l’alcohol o les drogues.

En els cas dels Mossos d’Esquadra, les dades proporcionades des del cos mostren que més del 13% dels conductors que van aturar en els controls de la Revetlla de Sant Joan -que es van fer entre les deu de la nit del dia 23 i les deu del matí del dia 24- anaven beguts. I a banda, un 62% va donar positiu en drogues.

En total, els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona van desplegar 13 controls. Molts d’ells situats en les principals vies de la xarxa viària. De fet, aquest dijous al matí n’hi havia a peu de l’autovia de Platja d’Aro, tant a la zona de Llagostera com cap a Mont-ras. Uns punts de control on hi havia nombrosos agents desplegats i que aturaven els vehicles que consideraven. De fet, durant tota la Revetlla van realitzar fins a 794 lectures de proves d’alcoholèmia. El resultat d’aquestes és força destacable, ja que més d’un centenar van donar positiu (102). Tots aquests conductors van acabar denunciats. N’hi ha 12 que van acabar denunciats penalment, és a dir, perquè superaven els 0,60 mg/litre d’aire expirat. Mentre que 90 van tenir un acta aixecada de forma administrativa, ja que no arribaven al que es considera penal.

El percentatge de positiu en el test de drogues és més elevat, d’un 62%. Un fet que no és extrapolable, perquè com han comentat moltes vegades des de Mossos de Trànsit de Girona, es fan les proves a aquelles persones que tenen clars símptomes i, per tant, la policia els detecta amb facilitat. En total van realitzar-se 21 testos per detectar si els conductors havien consumit estupefaents i 13 d’ells van donar positiu.

En aquests controls, els Mossos de Trànsit també van denunciar alguns conductors per altres infraccions de trànsit, en van instruir 19 casos per delictes contra la seguretat del trànsit.

La meitat a Girona

Les dades de Girona criden molt l’atenció perquè si es tenen en compte les donades per Interior durant el dia de la Revetlla són gairebé la meitat de totes les proves -815- realitzades pels Mossos a Catalunya. Pel que fa els positius, Girona també en té la meitat: a tot el territori català es van efectuar 1.752 proves d’alcoholèmia, de les quals 205 -102 a Girona- van resultar positives. Per altra banda, es van fer 46 test de drogues, dels quals 32 -13 a Girona- van donar positiu.