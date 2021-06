El Departament de Salut investiga un brot multitudinari de covid-19 produït arran de celebracions de final de curs d’alumnes de segon de Batxillerat a l’illa de Menorca entre els dies 12 i 18 de juny. Ho va anunciar ahir a través d’un comunicat on va informar que en aquests moments hi ha 24 casos positius confirmats i 40 més en estudi.

Els alumnes provenen de diversos instituts de la zona de la província de Barcelona. Els centres no tenen cap vinculació amb l’organització dels viatges. En aquest sentit, aquests van ser organitzats pels mateixos estudiants de forma particular creant grups de WhatsApp i contactant amb agències de viatges especialitzades en aquests tipus d’esdeveniments.

Salut també va confirmar que l’episodi no té relació aparent amb un de similar produït a l’illa de Mallorca i que, en aquest moment, no afecta cap persona resident a Catalunya. En aquest cas hi hauria unes 400 persones afectades de sis comunitats autònomes.

Dos brots en una setmana

Precisament, fa dos dies es va detectar un brot a Deltebre entre joves que afectaria un grup de 13 estudiants de l’institut del municipi. Això va obligar a l’ajuntament a suspendre totes les activitats previstes durant els pròxims deu dies. En aquest cas, els alumnes havien anat a un viatge de fi de curs a les Illes Canàries.

En aquest sentit, el departament de Salut va reiterar la crida al conjunt de la població a actuar de forma responsable i a respectar les mesures vigents de control epidemiològic.

Cal recordar que avui serà el primer dia que es podrà circular pel carrer sense l’obligatorietat de dur la mascareta, sempre que es compleixin les distàncies de seguretat.