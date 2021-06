Després de la primera sol·licitud, el metge informarà el pacient sobre el seu diagnòstic, possibilitats terapèutiques i resultats esperables, així com sobre possibles cures pal·liatives, «assegurant-se que entén la informació que se li facilita». Després d’això, el pacient haurà de confirmar la seva intenció. Encara així, després de la segona sol·licitud ha d’haver-hi una nova reunió entre metge i pacient. Serà aquest metge qui autoritzarà el procés, però abans haurà de demanar l’opinió d’un facultatiu format en l’«àmbit de les patologies que pateix el pacient», però que no sigui del seu «mateix equip». La comissió d’avaluació autonòmica serà qui tindrà l’última paraula per acceptar o rebutjar la petició d’eutanàsia. Si la petició és favorable, es pot administrar una substància al pacient o se la pot autoadministrar amb prèvia prescripció. La mort serà considerada natural. Poden transcórrer 45 dies des de l’inici.