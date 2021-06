O la gent no s’ha assabentat que ja no és obligatori dur mascareta o tenen tan interioritzada la por que ja no es fien dels que dicten les ordres. O es fien d’ells només quan es tracta de restringir drets, però no quan es tracta d’aixecar les restriccions, cosa que donaria per a un tractat sociològic, però no és el lloc ni el moment. El primer dia que ja no és obligatori dur-la, s’observa més gent, força més, amb mascareta que sense. Abans de veure-ho en persona, m’he aturat al bar de sota casa a fer un cafè i a indagar què trobaré després al carrer. He preguntat al propietari si quan aquest matí ha sortit a comprar la gent anava sense mascareta.

- La porten tots. Tots. Sobretot les iaies. Es veu que tenen por de morir-se -respon en Feli amb sornegueria.

I té raó, però no només les iaies. Els carrers són una desfilada de mascaretes. No són pocs els que han optat per un intermedi, col·locada al sotabarba, en una mena de Me La Trec Però No Gaire, per poder-se-la posar amb un ràpid moviment del canell si en qualsevol cantonada apareix el malèfic virus, com el cowboy que porta sempre una mà lleugerament posada sobre la culata del revòlver, per si les mosques. Cal estar sempre atents.

Trobo la veïna del replà, romanesa ella, passejant el gos. Amb mascareta ben posada. Ella, no el gos. No li pregunto res, de fet mai no li pregunto res, em penso que ni ella ni el seu marit no parlen més que romanès. Potser ni tan sols sap que ja no cal dur mascareta. No seré jo qui li ho faci entendre amb gestos. El gos em mira amb mala cara.

Curiosament, als bars observo que hi ha més mascaretes avui que dies enrere. Mentre que quan la mascareta era obligatòria, la majoria de gent aprofitava que entrava a fer un cafè per treure-se-la una estona, sembla com si ara fos al revés: ja que a fora no l’han de portar, aprofiten quan entren en un local tancat per posar-se-la de nou. És curiós com funciona, la ment humana. Potser hem associat mascareta a immunitat, a seguretat, a tenir algú per sobre que vetlla per nosaltres. A Déu.

Entro, sense mascareta, a l’estació de Renfe. Vull saber quant triga algú a dir-me que en interiors continua essent obligatòria. Passejo amunt i avall, ningú em diu res. Tothom en porta. Fins que trobo un guàrdia de seguretat que, ja de lluny, m’insta amb un gest a posar-me-la. Li explico que no me n’havia adonat i li pregunto si, essent el primer dia, troba gaires persones que, despistades com jo, entren a l’estació a pit descobert i boca destapada, així, arriscant la vida.

- Ui, un piló. Avui la feina és anar avisant els despistats.

Als mercats exteriors de la Devesa i de la plaça del Lleó, a penes es veu ningú sense mascareta. Estic per advertir a venedors i compradors que malgrat que la paraula «mercat» pugui induir a confusió, es troben tots ells a l’aire lliure, i sense aglomeracions. «Mirin enlaire, això blanc que veuen són núvols! Són lliures! Destapin-se la boca!», els diria.

- Jo em penso que la seguiré portant sempre, aquest any no he agafat la grip −em respon ben contenta una coneguda a qui −ulleres de sol i mascareta− no m’ha sigut fàcil reconèixer. Evito preguntar-li com és que no l’utilitzava en els seus cinquanta anys anteriors de vida, la de grips que hauria evitat i aspirines que hauria estalviat.

Un dels meus fills sosté que l’única utilitat de les mascaretes a l’aire lliure ha sigut recordar-nos que hi havia una pandèmia. No seré jo qui li ho discuteixi, tinc per costum deixar de discutir amb els fills a partir del dia que pesen més que jo. Si té raó, aviat començarem a oblidar la pandèmia −a poc a poc, hi ha gent a qui li costa− i la vida s’anirà obrint pas malgrat la tragèdia. Com diu un dels personatges de L’anomalia, d’Hervé Le Tellier, novel·la que aprofito per recomanar fervorosament: hi ha vida després de la mort, sobretot de la dels altres.