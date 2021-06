Els Mossos d’Esquadra han detingut dos joves a Olot per robar begudes alcohòliques i patates xips d’un supermercat de les Preses. Els lladres van rebentar amb llambordes, com va avançar Diari de Girona el dia 8 de juny, una de les finestres i, arran d’això, es van fer petits talls superficials als braços i als dits, fruit del robatori i del trencament del vidre.

Els Mossos d’Olot van detenir divendres passat dos joves de 19 i 18 anys, de nacionalitat espanyola i russa, veïns de Castellfollit de la Roca i Montagut i Oix, respectivament, com a presumptes responsables d’un robatori amb força a interior d’establiment.

Després d’obrir una investigació, els agents van determinar l’autoria del robatori i els Mossos van detenir els dos presumptes autors el passat divendres. No els consten antecedents previs i properament seran citats per declarar davant l’autoritat judicial competent dels jutjats d’Olot.

El robatori va tenir lloc la matinada del 5 al 6 de juny, quan un supermercat de les Preses estava tancat. Uns lladres van robar nombroses begudes alcohòliques i licors, així com menjar, bàsicament patates xips, valorats tots els productes d’alimentació en 360 euros. Per accedir-hi els lladres van trencar el vidre de la finestra de l’establiment d’uns tres metres de llarg per uns dos d’altura amb llambordes i van fugir deixant restes de sang al lloc.