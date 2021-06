Són la generació més ben preparada de la història, però sovint es troben amb un mercat laboral inestable i precari que els dificulta les possibilitats d’emancipar-se i poder desenvolupar els seus projectes vitals. Segons un informe de l’Observatori espanyol de l’Emancipació, només un 22,6% dels joves catalans menors de 30 anys viuen emancipats, una xifra que s’ha reduït en els últims anys. Per contra, l’edat mitjana del matrimoni i la maternitat segueixen endarrerint-se. Els joves d’avui es troben amb un panorama laboral i social molt diferent al dels seus pares o avis, però és que les seves aspiracions vitals també són diferents: en molts casos, la possibilitat de treballar en allò que els agrada, viatjar a l’estranger o poder emprendre els seus propis projectes pesen tant o més que el dogma de trobar una feina per a tota la vida.

Diari de Girona s’ha reunit amb quatre joves gironins per analitzar amb ells els seus projectes, problemes i ambicions. Es tracta d’Eva Gatius, que treballa i comparteix pis entre Girona i Barcelona mentre estudia Restauració d’Art; Pau Corominas, graduat en Ciències de l’Activitat i l’Esport, que viu amb els seus pares mentre treballa i impulsa el seu propi projecte digital; Raquel M., que ha tornat a viure temporalment amb la seva mare mentre finalitza el grau de Veterinària, i José Carrera, graduat en Innovació i Seguretat Alimentària que viu en un pis compartit mentre aspira a canviar de feina per tenir unes millors condicions de vida.

«Passió» és la paraula que ha guiat la majoria dels participants en aquest reportatge a l’hora d’escollir què estudiar; molt més que no pas les sortides o l’estabilitat laboral que pugui derivar-se’n. «Vaig començar a estudiar sense cap perspectiva laboral, perquè m’agradava molt l’esport i vaig tirar cap aquí», explica Pau Corominas. Raquel M. hi coincideix: «Jo em moc molt per motivacions: si una cosa em fa feliç, tiraré cap allà, perquè si no, em costaria molt». Per a tots dos, l’ampli ventall de possibilitats per poder estudiar allò que els agrada és un dels avantatges que té la seva generació: «Potser la generació dels meus pares i els meus avis laboralment ho va tenir més fàcil que nosaltres, però el ventall de possibilitats per guanyar-te la vida és molt més ampli ara que abans», explica Corominas. Per a Eva Gatius, poder-se dedicar a allò que ha estudiat és molt important: «Crec que abans no hi havia tantes expectatives de voler arribar molt lluny. Ara, en canvi, fem una carrera i volem treballar d’allò que hem estudiat, de manera que potser acabem rebutjant feines que els nostres pares potser haurien acceptat».

Estabitlitzar-me amb una feina del que m'agrada em portarà força anys. Fins als 30 com a mínim Eva Gatius - Estudiant de Restauració d'Art. 22 anys

José Carrera, en canvi, ho veu una mica diferent. «Ens han criat amb el lema Viu de la teva passió, però a mi m’encanta l’esport i dubto que pugui viure’n. Aquesta idea està molt idealitzada. Jo, si puc disfrutar de la vida, viure el moment i tenir experiències, però amb una mica de cap i pensant en un futur a mitjà-llarg termini, ja em sentiré molt bé», assenyala.

Tot i haver pogut estudiar allò que els agrada, molts joves saben que el mercat laboral està complicat i que aconseguir una feina que els agradi i amb bones condicions laborals els serà complicat i requerirà sacrificis. Per exemple, Raquel M., quan acabi el grau de Veterinària -que fa en deu anys per poder anar treballant- voldria fer un internat, que suposa entre un i dos anys de feina intensiva en un hospital de referència. «Aprens molt, però es cobren menys de 500 euros al mes i treballes moltíssimes hores amb molt pocs dies de descans. I això també és una dificultat, perquè si t’acostes als 30 anys i et vols emancipar amb la parella o tu sola, no pots», reflexiona. Eva Gatius també veu complicat poder trobar feina de restauradora d’art un cop acabi la carrera. «La cultura no és una cosa en la qual s’estigui invertint molt en aquests moments. No tinc grans expectatives, la meva idea és acabar la carrera i continuar treballant del que sigui fins que vagin sortint coses relacionades amb el que he estudiat», explica.

Per a José Carrera la perspectiva és una altra. Després d’haver treballat en diferents llocs i haver-se agafat un temps sabàtic per viatjar, ara té una feina del que ha estudiat (Innovació i seguretat alimentària), però vol donar un cop de timó a la seva vida. «Estic mirant per fer el màster en docència, per poder tenir un millor equilibri entre vida laboral i personal i perquè he treballat amb nanos i ho trobo divertit», explica. Una posició que els seus pares no entenen: «Em diuen que aguanti un mica més, a veure què passa més endavant... però és una feina que no m’agrada, que la tinc lluny i que m’involucra tants maldecaps i angoixes, que no em compensa», indica.

Marxar a l’estranger per buscar feina és una sortida cada cop més habitual per a joves que aquí veuen limitades les seves perspectives laborals, i Pau Corominas va ser un dels que s’ho va plantejar. «Quan vaig acabar el grau estava cremat d’estudiar i tampoc sabia què m’apassionava, però tenia ganes de viatjar i treballar a l’estranger», explica. Tot i això, no sabia ben bé per on començar: «Primer volia marxar per treballar del que fos i veure-les venir, però després vaig pensar que seria millor trobar feina del que he estudiat», recorda. És per això que es va dirigir a l’Estació Jove de Girona per tal que l’assessoressin. La idea inicial era crear una empremta digital pròpia a Internet per tal que les empreses el poguessin conèixer, però a través del projecte Crealab ha acabat impulsant un bloc de divulgació científica sobre l’esport amb un altre company. Mentrestant, ha trobat feina com a assistant manager d’un equip ciclista, de manera que de moment ha aparcat el somni de viure a l’estranger.

No demano tenir milions d'euros d'aquí als 40 anys, però sí una mínima estabilitat econòmica. José Carrera - Graduat en Innovació i Seguretat Almientària. 28 anys

Raquel M. també s’havia plantejat marxar a un altre país un cop acabés els estudis. «A l’estranger, Veterinària està més ben valorada i les condicions de treball en hores, sou... són molt millors que aquí», explica. Tot i això, la pandèmia li ha fet replantejar-s’ho: «Potser acabo donant prioritat a estar a prop de la meva família i amics, perquè em fa por anar a l’estranger i que passi una cosa com aquesta i no poder tornar».

José Carrera sí que es va agafar uns mesos sabàtics per viatjar a l’Equador -d’on és originària la seva família- i també per recórrer altres països americans. Aquesta experiència li va servir per veure que on realment vol viure és a Catalunya: «Potser sí que aquí la vida és molt cara, però les condicions laborals, de salut, de territori... m’agraden molt i em costaria canviar», admet.

A punt de fer 23 anys, Pau Corominas viu amb els seus pares. Per una banda, perquè la seva feina el fa viatjar molt i passa pocs dies a casa, i per l’altra, perquè així pot estalviar. «Ara mateix no em gastaria part del sou, que no és gran cosa, en un pis on no hi viuria, perquè cada setmana estic uns dies fora», explica. Admet que emancipar-se li agradaria, «per il·lusió i creixement personal», però, si ho posa en una balança, «tots els esforços que hauria de fer per tirar-ho endavant prefereixo canalitzar-los cap a un altre costat».

Si em vull especialitzar i avançar en la carrera, sento que potser se'm farà molt tard per poder ser mare. Raquel M - Estudiant de Veterinària. 27 anys

Des de fa uns mesos, Raquel M., de gairebé 28 anys, torna a viure temporalment amb la seva mare. En el seu cas, portava anys compartint pisos, però poc abans de la pandèmia se li va acabar el contracte i va decidir tornar a casa. Tot i tenir el suport de la seva mare, creu que aquesta voldria veure-la emancipada: «La meva mare està molt contenta que hagi tornat a casa, però també voldria veure que la seva filla ja es pot valdre per ella mateixa, que voli del niu del tot», explica. I per a ella mateixa, també és important. «És que m’apropo als 30 i segueixo a la universitat. La societat no t’ho diu clarament, però la sensació és que se’t passarà l’arròs. Veus que a aquesta edat la gent ja té hipoteques, se’n va a viure en parella, alguns ja tenen fills... i jo encara estic estudiant i plantejant-me on vull viure», explica.

Eva Gatius i José Carrera viuen en pisos compartits. Tot i la seva joventut, ella ja és tota una veterana: es va emancipar amb disset anys i des de llavors en porta sis compartint pisos. En aquests moments n’ha de mantenir dos: una habitació a Barcelona, on estudia, i una a Girona, on treballa. I calcula que seguirà així durant molt de temps, tot i que, de moment, la situació no li desagrada. «Anar a viure sol comporta moltes despeses, i a més, viure amb companys de pis no em molesta. Estar sola en una habitació és una mica melancòlic, en canvi aquí sopem junts i em sento més acompanyada», explica.

Per a ell, compartir pis amb unes amigues va ser la manera de poder marxar de casa, als 27 anys. «Anar a viure sol m’encantaria. Amb el meu sou potser ho podria fer, però arribaria a final de mes i què podria estalviar, com a màxim cent euros? No estaria tranquil, prefereixo compartir i així puc estalviar més», valora.

Tinc ganes d'emancipar-me, però ara no em surt a compte gastar-me gran part del sou en un pis on no estaria Pau Corominas - Graduat en Ciències de l'activitat física i de l'esport. 22 anys

Cap dels joves entrevistats es planteja en aquests moments formar una família, fet que veuen com una cosa llunyana. Qui més ha reflexionat sobre aquesta qüestió és Raquel M. que té 27 anys i està acabant la carrera. «M’he plantejat tenir fills, però si em vull especialitzar en la carrera, se’m farà molt tard. I aquí tinc un dilema, perquè tampoc vull ser mare gran. Veig que la vida em fa triar entre família i professió», indica. «Jo ara mateix no veig que pugui sortir de la carrera i tenir una feina estable, amb bones condicions i horaris com per poder formar una família, perquè em tocarà fer guàrdies de nits durant uns anys. Per tant, sí que és un dilema», afegeix.

Per a José Carrera, que actualment no té parella, la perspectiva de formar una família encara és llunyana. «Tenir fills seria xulo, però ara encara no m’ho plantejo, perquè penso que encara soc jove. I al meu voltant, la majoria d’amics tampoc s’ho plantegen: fins passat els 30, res, i llavors, potser», indica.

Tampoc Eva Gatius es veu encara com a mare: «Amb l’edat que tinc, en alguns països ja hauria d’estar casada i amb fills, però ara mateix no m’ho plantejo. Per a mi, ara és primordial estudiar i guanyar diners», conclou.